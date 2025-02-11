"Укрнафта" близка к принятию инвестплана на пять лет: что он включает

Наблюдательный совет ПАО " Укрнафта " близок к принятию стратегического инвестиционного плана на следующие пять лет: сейчас он почти завершен, вносятся незначительные корректировки на основе комментариев акционеров.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета Данкан Найтингейл в блицинтервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, инвестиционный план определяет бюджет и рабочую программу. "Укрнафта" сможет продолжать свою деятельность, в том числе увеличить добычу и бурение, а также замещение запасов. Это будет способствовать не только получению компанией чистой прибыли, но и уплате налогов в бюджет Украины.

Найтингейл подчеркнул, что важно, чтобы компания выполняла свою основную функцию во время войны, росла и развивалась. Он также прокомментировал возможность возвращения "Укрнафты" на биржу. По его словам, в настоящее время в приоритете публичного акционерного общества стоят насущные операционные вопросы.

"Решение о том, станет ли «Укрнафта» снова публичной компанией, зависит от акционеров и стратегии украинского правительства. Эта тема пока не является приоритетной, поскольку Украина решает более неотложные операционные вопросы. Предполагаю, что это станет более актуальным в рамках процесса послевоенного восстановления», — пояснил Найтингейл.

Справка

Публичное акционерное общество "Укрнафта" — крупнейшая нефтегазодобывающая компания Украины, добывает более 86% нефти, 28% газового конденсата и 16% от общей добычи углеводородов в Украине. Разрабатывает месторождения углеводородов на территории двух нефтегазоносных регионов Украины, охватывающих Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую области.

В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 544 АЗК, из которых 461 являются собственными и 83 находятся в управлении. 50%+1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, 6 февраля сообщалось, что "Укрнафта" планирует строительство самой современной парогазовой ТЭЦ , которая будет способна производить электроэнергией и тепло для населения.