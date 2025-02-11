Наглядова рада ПАТ "Укрнафта" близька до ухвалення стратегічного інвестиційного плану на наступні п'ять років: наразі його майже завершено, вносяться незначні коригування з урахуванням коментарів акціонерів.

Про це повідомив голова наглядової ради Данкан Найтінгейл у бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, інвестиційний план визначає бюджет і робочу програму. "Укрнафта" зможе продовжувати свою діяльність, зокрема збільшити видобуток та буріння, а також заміщення запасів. Це сприятиме не тільки отриманню компанією чистого прибутку, а й сплаті податків до бюджету України.

Найтінгейл наголосив, що важливо, щоб компанія виконувала свою основну функцію під час війни, зростала та розвивалася. Він також прокоментував можливість повернення "Укрнафти" на біржу. За його словами, наразі у пріоритеті публічного акціонерного товариства стоять нагальні операційні питання.

"Рішення про те, чи стане «Укрнафта» знову публічною компанією, залежить від акціонерів і стратегії українського уряду. Ця тема поки що не є пріоритетною, оскільки Україна вирішує більш нагальні операційні питання. Припускаю, що це стане більш актуальним у рамках процесу післявоєнного відновлення», — пояснив Найтінгейл.

Довідка

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" — найбільша нафтогазовидобувна компанія України, видобуває понад 86 % нафти, 28 % газового конденсату та 16 % газу від загального видобутку вуглеводнів в Україні. Розробляє родовища вуглеводнів на території двох нафтогазоносних регіонів України, що охоплюють Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Сумську, Чернігівську, Полтавську та Харківську області.

У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК, з яких 461 є власними і 83 знаходяться в управлінні. 50% + 1 акція компанії належить НАК "Укрнафта" близька до ухвалення інвестплану на п’ять років: що він включає "Нафтогаз України".

Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що "Укрнафта" планує будівництво найсучаснішої парогазової ТЕЦ, що буде здатна виробляти електроенергією та тепло для населення.