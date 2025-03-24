"Укрнафта" змінила керівника мережі АЗК Shell в Україні

Директором компанії “Альянс-холдинг”, яка контролює мережу АЗС Shell в Україні і яку наприкінці листопада минулого року купив державний холдинг "Укрнафта" стала Людмила Кіндер. Про це свідчать дані в системі YouControl.

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Рішення про призначення Кіндер на посаду керівниці "Альянс-холдинга" було ухвалено 15 лютого. Вона замінила на цій посаді угорця Петера Керекдярто. Крім цього Кіндер з березня 2023 року керує компанією "Глуско-Ритейл", яка також входить у сферу управлянння "Укрнафти".

Раніше Кіндер також працювала на посаді директорки департаменту підтримки та координації роботи мережі Правекс Банку.

"Укрнафта" купила 51% у мережі АЗК Shell в Україні

Компанію "Альянс Холдинг" було створено у 2007 році як спільне підприємство між Shell (51%) та компанією "Альянс Ойл Україна" (49%). Перша тоді взяла на себе управління мережею, а друга – ексклюзивне забезпечення її нафтопродуктами.

4 жовтня 2023 року Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо націоналізації міноритарної частки в "Альянс Холдингу", вважаючи її пов'язаною з російським бізнесменом, власником "Незалежної нафтогазової компанії" Едуардом Худайнатовим, який у 2010-2012 роках очолював "Роснєфть".

26 січня 2024 року ВАКС відхилив запит, але вже 2 квітня його Апеляційна палата переглянула рішення вже на користь Мін'юсту. Окрім цього, за тим же механізмом було націоналізовано 100% ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна".

Натомість у Shell наполягали на тому, що дані щодо володіння нею 51% "Альянс Холдингу" (через нідерландську компанію Cicerone Holding) є неактуальними, оскільки після початку повномасштабної війни для неї у два етапи було випущено величезну кількість нових акцій, внаслідок чого її частка в "Альянс Холдингу" збільшилася з 51% аж до 97,44%. Відповідно, частка іншого акціонера, представленого мальтійською Todwick Holdings (яку й пов'язують з Худайнатовим), була розмита, зменшившись з 49% до 2,56%.

Україна ж випуски додаткових акцій Cicerone і відповідні зміни в структурі акціонерів "Альянс Холдингу" визнавати відмовилася, вважаючи, що отримала 49% компанії, залишивши Shell, відповідно, 51%. Фонд державного майна, що став співвласником мережі АЗС Shell в Україні, заявляв, що планує виставити ці 49% на продаж.

У листопаді 2024 року "Укрнафта" уклала з глобальною компанією Shell угоду про придбання 51% у ТОВ "Альянс Холдинг". А вже у січні 2025 року Антимонопольний комітет України схвалив цю угоду.

Наразі ж, таким чином, держава фактично сконцентрувала 100% "Альянс Холдингу" - міноритарну частку має ФДМ, а мажоритарну - "Укрнафта", яка контролюється НАК "Нафтогаз України", з міноритарними частками, переданими в листопаді 2022 року в управління Міністерства оборони.