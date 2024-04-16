Апеляційний суд зняв арешт з lifecell, що розблокує угоду з її продажу

Київський апеляційний суд 16 квітня задовольнив апеляційну скаргу Turkcell щодо зняття арешту з 19,8% корпоративних прав lifecell, що відкриває шлях до завершення угоди із NJJ Holding.

Про це повідомляє Forbes.

Видання пише, що суд зняв арешт з 19,8% корпоративних прав lifecell та 100% Paycell. Чи зняли арешт з третього активу Turkcell — оператора веж UkrTower, стане відомо з ухвали суду.

"Зняття арешту дає власнику можливість на свій розсуд розпоряджатися своїм майном. Далі слово за Антимонопольним комітетом, який має надати згоду (на укладання угоди з продажу — ред.)", — повідомив Forbes представник Turckcell Максим Шевердін.

Зазначається, що перше засідання по цій справі мало відбутися 9 квітня, проте його перенесли на 16 квітня.

Варто додати, що угода з продажу турецьких активів Turkcell французькому мільярдеру Ксав’є Ньелю за $525 млн перебуває під загрозою, поки не буде знятий арешт з 19,8% корпоративних прав lifecell і 100% корпоративних прав UkrTower.

"16 квітня вирішується доля $1,5 млрд інвестицій, в які входять сума угоди та інвестиційні зобов’язання на п’ять років", – казав Forbes СЕО "Датагруп-Volia" Михайло Шелемба.

Арешт акцій Lifecell

Нагадаємо, 6 жовтня 2023 року Служба безпеки України поінформувала про судовий арешт усіх українських активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова. Йшлося про активи на 17 млрд гривень.

"Економічна правда" тоді повідомляла, що серед арештованих активів найбільшим, вартістю майже 13 млрд грн, виявились 100% статутного капіталу ТОВ "Лайфселл". Як виявилося, Фрідман, Авен та Косогов через компанію LetterOne володіють акціями турецької компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., якій належить Lifecell.

У Lifecell підтвердили арешт, але зазначили, що він не вплинув на операційну діяльність компанії, а Фрідман, Авен та Косогов не мають жодного контролю або впливу на Turkcell та Lifecell.

Хронологія продажу lifecell

У грудні 2023 року повідомлялося, що Turkcell домовилася про продаж NJJ Capital свого українського активу - третього за величиною мобільного оператора lifecell.

Проте 19 січня АМКУ відхилив заяву NJJ Capital щодо придбання більш як 50% акцій мобільного оператора lifecell та оператора стільникових веж "Укртауер".

23 січня АМКУ отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ, про погодження купівлі контрольної частки у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

У свою чергу Ньєль, як повідомляв 29 грудня Bloomberg, заявив, що його інвесткомпанія NJJ Capital погодилася заплатити за lifecell 500 мільйонів доларів, і це "дешево" порівняно з прибутком українського оператора зв'язку. Бізнесмен констатував, що угода наразі очікує погодження з боку регулюючих органів, включаючи АМКУ.

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи про купівлю компанією DVL Telecom, що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, українських активів Turkcell – ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

7 березня 2024 року АМКУ надав дозвіл компанії DVL Telecom (Франція) на набуття контролю над компанією Datagroup Holding Limited ( Кіпр).

Проте, угода перебувала під загрозою до скасування судом арешту 20% корпоративних прав lifecell, які належать Фрідману.

Додамо, що підсанкційний олігарх Фрідман не отримає жодного прибутку від продажу lifecell французькому інвестору, оскільки в угоді між Turkcell та французькою інвестиційною компанією NJJ чітко зазначено, що жодні кошти від продажу активів lifecell в Україні не будуть передані підсанкційним особам або їхнім підприємствам.