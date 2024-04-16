Угода забороняє: Фрідман не отримає жодного прибутку від продажу lifecell

Підсанкційний олігарх Михайло Фрідман не отримає жодного прибутку від продажу lifecell французькому інвестору, оскільки в угоді між Turkcell та французькою інвестиційною компанією NJJ чітко зазначено, що жодні кошти від продажу активів lifecell в Україні не будуть передані підсанкційним особам або їхнім підприємствам.

Про це розповів агентству "Інтерфакс-Україна" CEO "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба.

За його словами, усі сторони цієї угоди, і покупці, і продавці, юридично зобов'язані суворо дотримуватися міжнародного та українського законодавства, зокрема чинних санкцій Ради національної безпеки і оборони.

"Жодного цента від продажу активів Turkcell в Україні не буде передано підсанкційним особам або підконтрольним їм компаніям у результаті угоди з NJJ. Усі сторони цієї угоди, і покупці, і продавці, юридично зобов'язані суворо дотримуватися міжнародного та українського законодавства, зокрема чинних санкцій Ради національної безпеки і оборони", - пояснив Шелемба.

Шелемба зазначив, що кошти від продажу активів lifecell в Україні, ймовірно, будуть спрямовані на фінансування капітальних витрат Turkcell у Туреччині, включаючи погашення боргових зобов'язань. Окрім цього, компанія планує інвестувати близько $800 млн протягом 2024 року в розширення мережі, підготовку до 5G, оптоволоконні мережі та відновлювану сонячну енергію.

Загальна сума короткострокових боргових зобов'язань Turkcell, що потребують обслуговування в 2024-2025 роках, становить $1,8 млрд.

Угода щодо продажу lifecell французькій інвестиційній компанії NJJ за $525 млн може бути завершена вже в травні, якщо Київський апеляційний суд задовольнить апеляцію Turkcell на арешт частини частки в lifecell та інших дочірніх компаніях.

Хронологія продажу lifecell

У грудні повідомлялося, що Turkcell домовилася про продаж NJJ Capital свого українського активу - третього за величиною мобільного оператора lifecell.

Проте, 19 січня Антимонопольний комітет України відхилив заяву NJJ Capital щодо придбання більш як 50% акцій мобільного оператора lifecell та оператора стільникових веж "Укртауер".

23 січня АМКУ отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ, про погодження купівлі контрольної частки у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

У свою чергу Ньєль, як повідомляв 29 грудня Bloomberg, заявив, що його інвесткомпанія NJJ Capital погодилася заплатити за lifecell 500 мільйонів доларів, і це "дешево" порівняно з прибутком українського оператора зв'язку. Бізнесмен констатував, що угода наразі очікує погодження з боку регулюючих органів, включаючи АМКУ.

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справ купівлю компанією "DVL Telecom" що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, українських активів Turkcell – ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

7 березня 2024 року АМКУ надав дозвіл компанії "DVL Telecom" (Франція) на набуття контролю над компанією "Datagroup Holding Limited" ( Кіпр).

Проте, угода все ще може зірватися, якщо суд не скасує арешт 20% корпоративних прав lifecell, які належать Фрідману. 16 квітня заплановано судове слухання, на якому материнська компанія мобільного оператора lifecell має намір оскаржити арешт 19,8% її корпоративних прав. Цю частку заблокували у жовтні 2023 року, оскільки в структурі власності виявилися російські бізнесмени, які перебувають під санкціями.