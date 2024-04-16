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Угода забороняє: Фрідман не отримає жодного прибутку від продажу lifecell

Угода забороняє: Фрідман не отримає жодного прибутку від продажу lifecell
Підсанкційний олігарх Михайло Фрідман не отримає жодного прибутку від продажу lifecell

Підсанкційний олігарх Михайло Фрідман не отримає жодного прибутку від продажу lifecell французькому інвестору, оскільки в угоді між Turkcell та французькою інвестиційною компанією NJJ чітко зазначено, що жодні кошти від продажу активів lifecell в Україні не будуть передані підсанкційним особам або їхнім підприємствам.

Про це розповів агентству "Інтерфакс-Україна" CEO "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба.

За його словами, усі сторони цієї угоди, і покупці, і продавці, юридично зобов'язані суворо дотримуватися міжнародного та українського законодавства, зокрема чинних санкцій Ради національної безпеки і оборони.

"Жодного цента від продажу активів Turkcell в Україні не буде передано підсанкційним особам або підконтрольним їм компаніям у результаті угоди з NJJ. Усі сторони цієї угоди, і покупці, і продавці, юридично зобов'язані суворо дотримуватися міжнародного та українського законодавства, зокрема чинних санкцій Ради національної безпеки і оборони", - пояснив Шелемба.

Шелемба зазначив, що кошти від продажу активів lifecell в Україні, ймовірно, будуть спрямовані на фінансування капітальних витрат Turkcell у Туреччині, включаючи погашення боргових зобов'язань. Окрім цього, компанія планує інвестувати близько $800 млн протягом 2024 року в розширення мережі, підготовку до 5G, оптоволоконні мережі та відновлювану сонячну енергію.

Загальна сума короткострокових боргових зобов'язань Turkcell, що потребують обслуговування в 2024-2025 роках, становить $1,8 млрд.

Угода щодо продажу lifecell французькій інвестиційній компанії NJJ за $525 млн може бути завершена вже в травні, якщо Київський апеляційний суд задовольнить апеляцію Turkcell на арешт частини частки в lifecell та інших дочірніх компаніях.

Хронологія продажу lifecell

У грудні повідомлялося, що Turkcell домовилася про продаж NJJ Capital свого українського активу - третього за величиною мобільного оператора lifecell.

Проте, 19 січня Антимонопольний комітет України відхилив заяву NJJ Capital щодо придбання більш як 50% акцій мобільного оператора lifecell та оператора стільникових веж "Укртауер".

23 січня АМКУ отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ, про погодження купівлі контрольної частки у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер". 

У свою чергу Ньєль, як повідомляв 29 грудня Bloomberg, заявив, що його інвесткомпанія NJJ Capital погодилася заплатити за lifecell 500 мільйонів доларів, і це "дешево" порівняно з прибутком українського оператора зв'язку. Бізнесмен констатував, що угода наразі очікує погодження з боку регулюючих органів, включаючи АМКУ.

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справ купівлю компанією "DVL Telecom" що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, українських активів Turkcell – ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

7 березня 2024 року АМКУ надав дозвіл компанії "DVL Telecom" (Франція) на набуття контролю над компанією "Datagroup Holding Limited" ( Кіпр)

Проте, угода все ще може зірватися, якщо суд не скасує арешт 20% корпоративних прав lifecell, які належать Фрідману. 16 квітня заплановано судове слухання, на якому материнська компанія мобільного оператора lifecell має намір оскаржити арешт 19,8% її корпоративних прав. Цю частку заблокували у жовтні 2023 року, оскільки в структурі власності виявилися російські бізнесмени, які перебувають під санкціями.

Автор:
Тетяна Гойденко