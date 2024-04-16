Договор запрещает: Фридман не получит никакой прибыли от продажи lifecell

Подсанкционный олигарх Михаил Фридман не получит никакой прибыли от продажи lifecell французскому инвестору, поскольку в соглашении между Turkcell и французской инвестиционной компанией NJJ четко указано, что никакие средства от продажи активов lifecell в Украине не будут переданы подсанкционным лицам или их предприятиям.

Об этом рассказал агентству "Интерфакс-Украина" CEO "Датагруп-Воля" Михаил Шелемба.

По его словам, все стороны этого соглашения, и покупатели, и продавцы, юридически обязаны строго соблюдать международное и украинское законодательство, в том числе действующие санкции Совета национальной безопасности и обороны.

"Ни один цент от продажи активов Turkcell в Украине не будет передан подсанкционным лицам или подконтрольным им компаниям в результате соглашения с NJJ. Все стороны этого соглашения, и покупатели, и продавцы, юридически обязаны строго соблюдать международное и украинское законодательство, в частности действующие санкции Совета национальной безопасности и обороны", – объяснил Шелемба.

Шелемба отметил, что средства от продаж активов lifecell в Украине, вероятно, будут направлены на финансирование капитальных расходов Turkcell в Турции, включая погашение долговых обязательств. Кроме того, компания планирует инвестировать около $800 млн в течение 2024 года в расширение сети, подготовку к 5G, оптоволоконные сети и возобновляемую солнечную энергию.

Общая сумма краткосрочных долговых обязательств Turkcell, нуждающихся в обслуживании в 2024-2025 годах, составляет $1,8 млрд.

Соглашение о продаже lifecell французской инвестиционной компании NJJ за $525 млн может быть завершено уже в мае, если Киевский апелляционный суд удовлетворит апелляцию Turkcell на арест части части в lifecell и других дочерних компаниях.

Хронология продаж lifecell

В декабре сообщалось, что Turkcell договорилась о продаже NJJ Capital своего украинского актива – третьего по величине мобильного оператора lifecell.

Однако, 19 января Антимонопольный комитет Украины отклонил заявление NJJ Capital по приобретению более 50% акций мобильного оператора lifecell и оператора сотовых башен "Укртауэр".

23 января АМКУ получил повторные заявки от входящей в группу NJJ компании DVL Telecom о согласовании покупки контрольной доли у ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

В свою очередь Ньель, как сообщал 29 декабря Bloomberg заявил, что его инвесткомпания NJJ Capital согласилась заплатить за lifecell 500 миллионов долларов, и это "дешево" по сравнению с прибылью украинского оператора связи. Бизнесмен констатировал, что соглашение ожидает согласования со стороны регулирующих органов, включая АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины приступил к рассмотрению дел покупку компанией "DVL Telecom" принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, украинских активов Turkcell – ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

7 марта 2024 года АМКУ предоставил разрешение компании "DVL Telecom" (Франция) на получение контроля над компанией "Datagroup Holding Limited" (Кипр).

Однако сделка все еще может сорваться, если суд не отменит арест 20% принадлежащих Фридману корпоративных прав lifecell. 16 апреля запланировано судебное слушание, на котором материнская компания мобильного оператора lifecell намерена обжаловать арест 19,8% ее корпоративных прав. Эту долю заблокировали в октябре 2023 года, поскольку в структуре собственности оказались находящиеся под санкциями российские бизнесмены.