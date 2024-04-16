Апелляционный суд снял арест с lifecell, что разблокирует сделку по ее продаже

Киевский апелляционный суд 16 апреля удовлетворил апелляционную жалобу Turkcell о снятии ареста с 19,8% корпоративных прав lifecell, что открывает путь к завершению сделки с NJJ Holding.

Об этом сообщает Forbes.

Издание пишет, что суд снял арест с 19,8% корпоративных прав lifecell и 100% Paycell. Сняли ли арест с третьего актива Turkcell — оператора башен UkrTower, станет известно из решения суда.

"Снятие ареста дает владельцу возможность по своему усмотрению распоряжаться своим имуществом. Далее слово за Антимонопольным комитетом, который должен дать согласие (на заключение сделки по продаже — ред.)", — сообщил Forbes представитель Turckcell Максим Шевердин.

Отмечается, что первое заседание по этому делу должно было состояться 9 апреля, однако его перенесли на 16 апреля.

Следует добавить, что сделка по продаже турецких активов Turkcell французскому миллиардеру Ксавье Ньелю за $525 млн находится под угрозой, пока не будет снят арест с 19,8% корпоративных прав lifecell и 100% корпоративных прав UkrTower.

"16 апреля решается доля $1,5 млрд инвестиций, в которые входят сумма сделки и инвестиционные обязательства на пять лет", – говорил Forbes СЕО "Датагруп-Volia" Михаил Шелемба.

Арест акций Lifecell

Напомним, 6 октября 2023 года Служба безопасности Украины проинформировала о судебном аресте всех украинских активов российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Речь шла об активах на 17 млрд гривен.

"Экономическая правда" тогда сообщала, что среди арестованных активов наибольшим, стоимостью почти 13 млрд грн, оказались 100% уставного капитала ООО "Лайфселл". Как оказалось, Фридман, Авен и Косогов через компанию LetterOne владеют акциями турецкой компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, которой принадлежит Lifecell.

В Lifecell подтвердили арест, но отметили, что он не повлиял на операционную деятельность компании, а у Фридмана, Авена и Косогова нет никакого контроля или влияния на Turkcell и Lifecell.

Хронология продаж lifecell

В декабре 2023 года сообщалось, что Turkcell договорилась о продаже NJJ Capital своего украинского актива – третьего по величине мобильного оператора lifecell.

Однако 19 января АМКУ отклонил заявление NJJ Capital о приобретении более 50% акций мобильного оператора lifecell и оператора сотовых башен "Укртауэр".

23 января АМКУ получил повторные заявки от входящей в группу NJJ компании DVL Telecom о согласовании покупки контрольной доли у ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

В свою очередь, Ньель, как сообщал 29 декабря Bloomberg, заявил, что его инвесткомпания NJJ Capital согласилась заплатить за lifecell 500 миллионов долларов, и это "дешево" по сравнению с прибылью украинского оператора связи. Бизнесмен констатировал, что соглашение ожидает согласования со стороны регулирующих органов, включая АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины приступил к рассмотрению дела о покупке компанией DVL Telecom, принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, украинских активов Turkcell – ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

7 марта 2024 года АМКУ предоставил разрешение компании DVL Telecom на получение контроля над компанией Datagroup Holding Limited.

Однако соглашение находилось под угрозой до отмены судом ареста 20% принадлежащих Фридману корпоративных прав lifecell.

Добавим, что подсанкционный олигарх Фридман не получит никакой прибыли от продаж lifecell французскому инвестору, поскольку в соглашении между Turkcell и французской инвестиционной компанией NJJ четко указано, что никакие средства от продажи активов lifecell в Украине не будут переданы подсанкционным лицам или их предприятиям.