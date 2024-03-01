KPMG провело исследование: как восстанавливался рынок M&A в Украине в 2023 году

В прошлом году было объявлено 47 M&A сделок. Таким образом, украинский рынок слияний и поглощений вырос почти на 70% по сравнению с 2022 годом. Такие данные стали известны в отчете KPMG M&A Radar 2023. Более того, как изменился рынок слияний и поглощений в Украине во время войны, Delo.ua рассказывает в статье "Чем живет бизнес. Какие M&A сделки проводили в Украине в 2023 году".

"Стоимость сделок M&A в Украине превысила уровень 2020 года, удвоив значение 2022 года. Из-за низкой прозрачности сделок (только 60% из них раскрывают стоимость сделок) настоящая стоимость потенциально может быть еще выше", - обращают внимание в KPMG M&A Radar 2023.

Выросла и средняя стоимость M&A сделок в Украине. В частности:

В 2022 году этот показатель составил $26 млн. Это самое низкое достижение со времен Революции Достоинства.

В 2023 году показатель вырос до $44,6 млн. То есть стоимость сделок превысила результаты 2021 года.

"Приобретение компанией NJJ Capital компании Lifecell за $500 млн составило 40% от общей стоимости сделок на рынке M&A в 2023 году. За исключением этого нетипичного соглашения с Lifecell, средняя стоимость сделок составляла бы менее впечатляющие $28 млн, не достигая средней стоимости сделок в размере $40 млн в 2021 году", – говорят аналитики KPMG.

Понятно, что средняя стоимость M&A соглашений существенно не растет из-за осторожной политики инвесторов, поскольку в Украине идет война. В свою очередь, продавцы откладывают сделки, потому что ожидают роста цены на свои активы после войны.

"Осторожные намерения инвесторов, обусловленные войной, проявились в относительно небольшом количестве сделок стоимостью свыше $100 млн в 2023 году - было объявлено только три таких соглашения", - говорится в отчете.

Что ждет украинский рынок M&A сделок в 2024 году

Эксперты KPMG считают, что в 2023 году украинский рынок M&A сделок начал постепенно расти, и такой тренд может продолжиться в 2024 году. Но такой оптимизм должен быть осторожным, поскольку состояние нашей экономики зависит от таких факторов, как:

успешное развитие событий в текущей войне,

реформа судебной системы для борьбы с коррупцией,

дальнейшая поддержка международных партнеров.

"Эти неотложные вопросы имеют большой вес и будут предметом пристального внимания инвесторов в следующем году", - отмечают в KPMG.

В целом позитивный образ Украины для стимулирования инвестиций и заключения соглашений активно поддерживает наше бизнес-сообщество. И в этом направлении есть много успешных кейсов:

Создано Фонд развития Украины при поддержке ведущих американских инвестиционных компаний BlackRock и JPMorgan.

USAID и АО "Укрзализныця" подписали общий меморандум о присоединении Львова к трансъевропейской транспортной сети.

"Это означает прорыв, который повлияет на логистику, который будет ощущаться еще долго после окончания войны, увеличивая скорость наземного экспорта по железной дороге и развивая более тесные связи между Украиной и ее соседями с ЕС", - отмечается в KPMG M&A Radar 2023.

Канадская компания Black Iron, занимающаяся добычей железной руды на Шимановском месторождении в Кривом Роге, ожидает и призывает украинское правительство подписать инвестиционное соглашение, предусматривающее инвестиции в размере $1,1 млрд в горно-обогатительный комбинат в Украине.

Более того, как изменился рынок слияний и поглощений в Украине во время войны, Delo.ua рассказывает в статье "Чем живет бизнес. Какие M&A соглашения проводили в Украине в 2023 году".