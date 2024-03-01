KPMG провело дослідження: як відновлювався ринок M&A в Україну у 2023 році

В минулому році було оголошено 47 M&A угод. Таким чином, український ринок злиття та поглинання виріс майже на 70%, у порівнянні з 2022 роком. Такі дані сталі відомі у звіті KPMG M&A Radar 2023. Більше про те, як змінився ринок злиття та поглинання в Україні під час війни, Delo.ua розповідає у статті "Чим живе бізнес. Які M&A угоди проводили в Україні у 2023 році".

"Вартість угод M&A в Україні перевищила рівень 2020 року, подвоївши значення 2022 року. Через низьку прозорість угод (лише 60% з них розкривають вартість угод) справжня вартість потенційно може бути ще вищою", - звертають увагу в KPMG M&A Radar 2023.

Зросла й середня вартість M&A угод в Україні. Зокрема:

У 2022 році цей показник склав $26 млн. Це найнижче досягнення з часів Революції Гідності.

У 2023 році показник зріс до $44,6 млн. Тобто, вартість угод перевищила результати 2021 року.

"Придбання компанією NJJ Capital компанії Lifecell за $500 млн становило 40% від загальної вартості угод на ринку M&A у 2023 році. За винятком цієї нетипової угоди з Lifecell, середня вартість угод становила б менш вражаючі $28 млн, не досягаючи середньої вартості угод у розмірі $40 млн у 2021 році", - говорять аналітики KPMG.

Зрозуміло, що середня вартість M&A угод суттєво не зростає через обережну політику інвесторів, оскільки в Україні йде війна. Своєю чергою, продавці відкладають угоди, тому що очікують зростання ціни на свої активи після війни.

"Обережні наміри інвесторів, обумовлені війною, проявилися у відносно невеликій кількості угод вартістю понад $100 млн у 2023 році - було оголошено лише три такі угоди", - зазначено у звіті.

Що чекає на український ринок M&A угод в 2024 році

Експерти KPMG вважають, що у 2023 році український ринок M&A угод почав поступово зростати, і такий тренд може продовжитися в 2024-му. Але такий оптимізм має бути обережним, оскільки стан нашої економіки залежить від таких факторів, як:

успішний розвиток подій у поточній війні,

реформа судової системи для боротьби з корупцією,

подальша підтримка від міжнародних партнерів.

"Ці нагальні питання мають велику вагу і будуть предметом пильної уваги інвесторів наступного року", - зазначають в KPMG.

Загалом позитивний образ України для стимулювання інвестицій та укладання угод активно підтримує наша бізнес-спільнота. І в цьому напрямку є багато успішних кейсів:

Створено Фонд розвитку України за підтримки провідних американських інвестиційних компаній BlackRock та JPMorgan.

USAID та АТ "Укрзалізниця" підписали спільний меморандум про приєднання Львова до транс'європейської транспортної мережі.

"Це означає прорив, який матиме вплив на логістику, який відчуватиметься ще довго після закінчення війни, збільшуючи швидкість наземного експорту залізницею та розбудовуючи тісніші зв'язки між Україною та її сусідами з ЄС", - зазначено у KPMG M&A Radar 2023.

Канадська компанія Black Iron, що займається видобутком залізної руди на Шимановському родовищі в Кривому Розі, очікує і закликає український уряд підписати інвестиційну угоду, яка передбачатиме інвестиції в розмірі $1,1 млрд у гірничо-збагачувальний комбінат в Україні.

Більше про те, як змінився ринок злиття та поглинання в Україні під час війни, Delo.ua розповідає у статті "Чим живе бізнес. Які M&A угоди проводили в Україні у 2023 році".