Lifecell вышел в лидеры по количеству переносов номеров из других сетей

Несколько лет подряд lifecell удерживает лидерство по количеству перенесенных в его сеть номеров от других операторов – по состоянию на 1 мая к сети оператора присоединилось уже более 305 тысяч человек.

Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.

Там напомнили, что услуга переноса номера в сеть другого оператора (MNP) работает в Украине с 2019 года.

"За это время уже 468 тысяч абонентов почувствовали свободу выбора мобильного оператора и воспользовались услугой сохранения своего номера при смене оператора", - рассказали в lifecell.

По состоянию на 1 мая, по статистике НКЭК, чаще всего переходят в lifecell: более 305 тысяч человек присоединились к сети оператора.

В пресс-службе lifecell отметили, что чаще всего при переносе абоненты выбирают национальные тарифные планы "Вільний Лайф", "Смарт Лайф" и региональный тариф "Потужний" – в зависимости от своих потребностей.

Как перенести номер в lifecell

Подать заявку и перейти к lifecell можно в любом магазине оператора или онлайн, выбрав удобный вариант переноса на:

новая SIM lifecell – новый стартовый пакет, который можно приобрести в любой точке продаж;

активную SIM lifecell, бывшую в использовании;

eSIM от lifecell – предоставляется бесплатно по электронной почте, если телефон поддерживает eSIM.

Подробнее о переносе номера в lifecell можно узнать по ссылке.

НКЭК совместно с операторами постоянно работает над усовершенствованием услуги MNP, чтобы каждый абонент мог с легкостью воспользоваться ею в максимально сжатые сроки. Недавно принято решение заменить голосовое предупреждение на перенесенных номерах звуковым, это решение более комфортно для контактов перенесенных номеров.

Напомним, оператор lifecell подытожил финансовые и операционные результаты деятельности за четвертый квартал 2023 года и весь год в целом, показавших рост годовой прибыли на 164,1% - до 2 567,7 млн грн по сравнению с 972,3 млн грн в 2022 году.

Недавно сообщалось, что НКЭК оштрафовала lifecell на 10,4 млн грн за необеспечение автономного питания в течение трех суток телеком-объекта в Ровенской области. Однако мобильный оператор не согласился со штрафом и собрался судиться.

Также напомним, что турецкая телекоммуникационная компания Turkcell договорилась о продаже третьего по величине украинского мобильного оператора lifecell французской NJJ Capital.

Источник фото: ua.depositphotos.com