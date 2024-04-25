Turkcell сообщила об отмене ареста всех активов в Украине

Turkcell, материнская компания третьего по величине мобильного оператора в Украине lifecell, объявила об отмене судом ареста корпоративных прав ООО "Лайфселл", ООО "УкрТауэр" и ООО "Пэйселл", что позволило продолжить процессы закрытия сделки по продаже активов NJJ Capital.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сайт Turkcell.

"Наша дочерняя компания была проинформирована о том, что украинские суды отменили постановление о наложении ареста на корпоративные права наших компаний – ООО "Лайфселл", ООО "Укртауэр" и ООО "Пэйселл", – сообщают на сайте Turkcell в среду 24 апреля.

Также в компании отметили, что сейчас идет процесс выполнения предварительных условий закрытия соглашения по передаче долей дочерних компаний в Украине в пользу NJJ Capital.

Суд отменил арест 100% УК "Укртауэра", принадлежащего Turkcell

Апелляционный суд Киева 18 апреля отменил арест, наложенный на 100% принадлежащего Turkcell уставного капитала компании "Укртауэр", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Датагруп-Воля".

"По апелляциям, поданным Turkcell по аресту активов, состоялись два судебных заседания. На первом, 16 апреля, апелляционный суд отменил арест 19,8% корпоративных прав lifecell и 100% "Пэйселл". Решением второго заседания 18 апреля был отменен арест 100% прав оператора башен UkrTower. Постановление второго заседания апелляционного суда еще не опубликовано", - уточнили в пресс-службе.

Напомним также, что Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Lifecell, сняв арест с 19,8% корпоративных прав компании и 100% ООО "Пэйселл" (ТМ PayCell).

Решение открывает путь для получения разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и соглашения с французской инвесткомпанией NJJ в максимально короткие сроки, заявил после суда CEO "Датагруп-Воля" Михаил Шелемба.

"Снятие ареста дает владельцу возможность по своему усмотрению распоряжаться своим имуществом. Далее слово за Антимонопольным комитетом, который должен дать согласие (на заключение соглашения по продаже — ред.)", — сообщил тогда представитель Turckcell Максим Шевердин.

Арест акций lifecell

Напомним, 6 октября 2023 года Служба безопасности Украины проинформировала о судебном аресте всех украинских активов российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Речь шла об активах на 17 млрд гривен.

"Экономическая правда" тогда сообщала, что среди арестованных активов наибольшим, стоимостью почти 13 млрд грн, оказались 100% уставного капитала ООО "Лайфселл". Как оказалось, Фридман, Авен и Косогов через компанию LetterOne владеют акциями турецкой компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, которой принадлежит Lifecell.

В Lifecell подтвердили арест, но отметили, что он не повлиял на операционную деятельность компании, а у Фридмана, Авена и Косогова нет никакого контроля или влияния на Turkcell и Lifecell.

Хронология продаж lifecell

В декабре 2023 года сообщалось, что Turkcell договорилась о продаже NJJ Capital своего украинского актива – третьего по величине мобильного оператора lifecell.

Однако 19 января АМКУ отклонил заявление NJJ Capital о приобретении более 50% акций мобильного оператора lifecell и оператора сотовых башен "Укртауэр".

23 января АМКУ получил повторные заявки от входящей в группу NJJ компании DVL Telecom о согласовании покупки контрольной доли у ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

В свою очередь, Ньель, как сообщал 29 декабря Bloomberg, заявил, что его инвесткомпания NJJ Capital согласилась заплатить за lifecell 500 миллионов долларов, и это "дешево" по сравнению с прибылью украинского оператора связи. Бизнесмен констатировал, что соглашение ожидает согласования со стороны регулирующих органов, включая АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины приступил к рассмотрению дела о покупке компанией DVL Telecom, принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, украинских активов Turkcell – ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

7 марта 2024 года АМКУ предоставил разрешение компании DVL Telecom (Франция) на получение контроля над компанией Datagroup Holding Limited (Кипр).

Однако соглашение находилось под угрозой до отмены судом ареста 20% корпоративных прав lifecell, принадлежащих Фридману.

Добавим, что подсанкционный олигарх Фридман не получит никакой прибыли от продаж lifecell французскому инвестору, поскольку в соглашении между Turkcell и французской инвестиционной компанией NJJ четко указано, что никакие средства от продажи активов lifecell в Украине не будут переданы подсанкционным лицам или их предприятиям.