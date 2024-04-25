Turkcell повідомила про скасування арешту всіх активів в Україні

Turkcell, материнська компанія третього за величиною мобільного оператора в Україні lifecell, оголосила про скасування судом арешту корпоративних прав ТОВ "Лайфселл", ТОВ "УкрТауер" і ТОВ "Пейселл", що дало змогу продовжити процеси закриття угоди з продажу активів NJJ Capital.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт Turkcell.

"Наша дочірня компанія була поінформована про те, що українські суди скасували постанову про накладення арешту на корпоративні права наших компаній - ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Укртауер" і ТОВ "Пейселл", - повідомляють на сайті Turkcell у середу 24 квітня.

Також у компанії зазначили, що наразі триває процес виконання попередніх умов закриття угоди з передання часток дочірніх компаній в Україні на користь NJJ Capital.

Суд відмінив арешт 100% СК "Укртауеру", що належить Turkcell

Апеляційний суд Києва 18 квітня скасував арешт, накладений на 100% статутного капіталу компанії "Укртауер", що належить Turkcell, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Датагруп-Воля".

"За апеляціями, поданими Turkcell щодо арешту активів, відбулися два судові засідання. На першому, 16 квітня, апеляційний суд скасував арешт 19,8% корпоративних прав lifecell і 100% "Пейселл". Рішенням другого засідання 18 квітня було скасовано арешт 100% прав оператора веж UkrTower. Постанову другого засідання апеляційного суду ще не опубліковано", - уточнили в пресслужбі.

Нагадаємо також, що Київський апеляційний суд задовольнив позов Lifecell, знявши арешт із 19,8% корпоративних прав компанії і 100% ТОВ "Пейселл" (ТМ PayCell).

Рішення відкриває шлях для отримання дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ) і угоди з французькою інвесткомпанією NJJ у максимально короткий термін, заявив після суду CEO "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба.

"Зняття арешту дає власнику можливість на свій розсуд розпоряджатися своїм майном. Далі слово за Антимонопольним комітетом, який має надати згоду (на укладання угоди з продажу — ред.)", — повідомив тоді представник Turckcell Максим Шевердін.

Арешт акцій lifecell

Нагадаємо, 6 жовтня 2023 року Служба безпеки України поінформувала про судовий арешт усіх українських активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова. Йшлося про активи на 17 млрд гривень.

"Економічна правда" тоді повідомляла, що серед арештованих активів найбільшим, вартістю майже 13 млрд грн, виявились 100% статутного капіталу ТОВ "Лайфселл". Як виявилося, Фрідман, Авен та Косогов через компанію LetterOne володіють акціями турецької компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., якій належить Lifecell.

У Lifecell підтвердили арешт, але зазначили, що він не вплинув на операційну діяльність компанії, а Фрідман, Авен та Косогов не мають жодного контролю або впливу на Turkcell та Lifecell.

Хронологія продажу lifecell

У грудні 2023 року повідомлялося, що Turkcell домовилася про продаж NJJ Capital свого українського активу - третього за величиною мобільного оператора lifecell.

Проте 19 січня АМКУ відхилив заяву NJJ Capital щодо придбання більш як 50% акцій мобільного оператора lifecell та оператора стільникових веж "Укртауер".

23 січня АМКУ отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ, про погодження купівлі контрольної частки у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

У свою чергу Ньєль, як повідомляв 29 грудня Bloomberg, заявив, що його інвесткомпанія NJJ Capital погодилася заплатити за lifecell 500 мільйонів доларів, і це "дешево" порівняно з прибутком українського оператора зв'язку. Бізнесмен констатував, що угода наразі очікує погодження з боку регулюючих органів, включаючи АМКУ.

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи про купівлю компанією DVL Telecom, що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, українських активів Turkcell – ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

7 березня 2024 року АМКУ надав дозвіл компанії DVL Telecom (Франція) на набуття контролю над компанією Datagroup Holding Limited ( Кіпр).

Проте, угода перебувала під загрозою до скасування судом арешту 20% корпоративних прав lifecell, які належать Фрідману.

Додамо, що підсанкційний олігарх Фрідман не отримає жодного прибутку від продажу lifecell французькому інвестору, оскільки в угоді між Turkcell та французькою інвестиційною компанією NJJ чітко зазначено, що жодні кошти від продажу активів lifecell в Україні не будуть передані підсанкційним особам або їхнім підприємствам.