Vodafone вирішив подвоїти заплановані інвестиції в енергонезалежність

Після атак на енергетичну інфраструктуру в березні-квітні 2024 року Vodafone вирішив подвоїти заплановані на цей рік інвестиції в енергонезалежність.

Про це йдеться в пресрелізі мобільного оператора.

"Враховуючи це рішення, компанія планує закупити додаткові генеруючі потужності та системи автономного енергозабезпечення на суму 438 млн грн. Загальні інвестиції в енергостійкість мережі у 2022-2024 роках перевищать 674 млн грн", - повідомили у Vodafone.

Куди спрямує кошти Vodafone

Згідно з повідомленням пресслужби, Vodafone спрямує кошти на забезпечення об'єктів зв'язку батареями нового типу. Для підвищення надійності та збільшення часу автономного електропостачання базових станцій компанія вже придбала 13,5 тисяч акумуляторних батарей нового, літій-ферумного типу (LiFeРO4). Такі батареї набагато краще пристосовані до важких умов експлуатації при частих та тривалих відключеннях електропостачання. Додатково у 2024 році Vodafone планує закупити 4 612 таких батарей.

Крім того, Vodafone збільшить генеруючі потужності. Більше 1,5 тисяч базових станцій вже забезпечені електропостачанням за допомогою генераторних установок, включаючи власні стаціонарні та мобільні генератори, а також генераторні установки партнерів та клієнтів. Тільки за час війни компанія придбала близько 500 мобільних генераторів та необхідне для їх експлуатації допоміжне обладнання. У 2024 році кількість генеруючого обладнання різних типів збільшиться ще на 280 одиниць.

У компанії зазначають, що на сьогоднішній день більше 700 партнерських генераторів забезпечують роботу мережі під час відключень, і ця кількість постійно збільшується.

"Vodafone відкритий до подальшої співпраці – компанії, які мають дизель-генераторну установку і готові поділитись її потужностями, щоб забезпечити зв’язок для свого підприємства та інших абонентів у радіусі дії базової станції, можуть повідомити про це у листі на адресу [email protected]. Експерти Vodafone будуть раді обговорити деталі можливої співпраці", - повідомляє мобільний оператор.

Водночас у Vodafone зауважили, що під час попередніх аварійних відключень компанія вже використала понад 1094 тон дизельного пального та бензину. Енергетики Vodafone також забезпечили достатній резерв дизельного пального та бензину, щоб згенерувати електроенергію для подальшої роботи мережі під час аварійних відключень електропостачання.

Vodafone інвестує 10 млрд у розвиток технологій та мереж

Крім інвестицій в енергозалежність, у Vodafone анонсували в 2024-2025 роках інвестиції розміром у 10 млрд грн у технологічну та цифрову інфраструктуру країни, що зафіксовано у меморандумі, який передбачає посилення співпраці для відновлення та розвитку електронних комунікацій в Україні.

Зазначається, що сторони будуть напрацьовувати рішення для:

розширення покриття мобільним зв’язком та широкосмуговим мобільним інтернетом населення;

відновлення зруйнованої внаслідок бойових дій інфраструктури електронних комунікацій;

забезпечення функціонування електронних комунікацій під час дії воєнного часу та після його припинення.

За словами генеральної директорки Vodafone Україна Ольги Устинової, за два роки повномасштабного вторгнення Vodafone вже інвестував 9,3 млрд грн в інфраструктуру країни. Вона зазначила, що це рекордний обсяг, який перевищує навіть довоєнні інвестиції 2021 року.

"За цей час нам вдалось повернути в ефір 900 міст і сіл. При цьому, попри постійні ушкодження мережі та необхідність відновлювати обладнання, ми продовжуємо будувати – 5500 базових станцій вдалось вивести в ефір під час активної фази війни в країні для розширення покриття та ємності мережі", - додала Устинова.

Водночас, за її словами, за останні два роки споживання трафіку у мережі Vodafone Україна зросло у 1,5 рази. Розширення мережі на 40% дозволило клієнтам Vodafone по всій Україні споживати більше контенту, зберігаючи високу якість мобільного інтернету.

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