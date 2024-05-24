Vodafone решил удвоить запланированные инвестиции в энергонезависимость

После атак на энергетическую инфраструктуру в марте-апреле 2024 года Vodafone решил удвоить запланированные на этот год инвестиции в энергонезависимость.

Об этом говорится в пресс-релизе мобильного оператора.

"Учитывая это решение, компания планирует закупить дополнительные генерирующие мощности и системы автономного энергообеспечения на сумму 438 млн грн. Общие инвестиции в энергостойкость сети в 2022-2024 годах превысят 674 млн грн", - сообщили в Vodafone.

Куда направит средства Vodafone

Согласно сообщению пресс-службы, Vodafone направит средства на обеспечение объектов связи батареями нового типа. Для повышения надежности и увеличения времени автономного электроснабжения базовых станций компания уже приобрела 13,5 тысячи аккумуляторных батарей нового, литий-ферумного типа (LiFeРO4). Такие батареи гораздо лучше приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации при частых и продолжительных отключениях электроснабжения. Дополнительно в 2024 году Vodafone планирует закупить 4612 таких батарей.

Кроме того, Vodafone увеличит генерирующие мощности. Более 1,5 тысячи базовых станций уже обеспечены электроснабжением с помощью генераторных установок, включая собственные стационарные и мобильные генераторы, а также генераторные установки партнеров и клиентов. Только за время войны компания приобрела около 500 мобильных генераторов и необходимое для их эксплуатации вспомогательное оборудование. В 2024 году количество генерирующего оборудования разных типов увеличится еще на 280 единиц.

В компании отмечают, что на сегодняшний день более 700 партнерских генераторов обеспечивают работу сети при отключениях, и это количество постоянно увеличивается.

"Vodafone открыт к дальнейшему сотрудничеству – компании, имеющие дизель-генераторную установку и готовые поделиться ее мощностями, чтобы обеспечить связь для своего предприятия и других абонентов в радиусе действия базовой станции, могут сообщить об этом в письме по адресу [email protected]. Эксперты Vodafone будут рады обсудить детали возможного сотрудничества", - сообщает мобильный оператор.

В Vodafone отметили, что во время предыдущих аварийных отключений компания уже использовала более 1094 тонн дизельного топлива и бензина. Энергетики Vodafone также обеспечили достаточный резерв дизельного горючего и бензина, чтобы сгенерировать электроэнергию для дальнейшей работы сети при аварийных отключениях электроснабжения.

Vodafone инвестирует 10 млрд грн в развитие технологий и сетей

Кроме инвестиций в энергозависимость, в Vodafone анонсировали в 2024-2025 годах инвестиции в размере 10 млрд грн в технологическую и цифровую инфраструктуру страны, что зафиксировано в меморандуме, предусматривающем усиление сотрудничества для возобновления и развития электронных коммуникаций в Украине.

Стороны будут нарабатывать решения для:

расширения покрытия мобильной связью и широкополосным мобильным интернетом населения;

восстановление разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры электронных коммуникаций;

обеспечение функционирования электронных коммуникаций во время военного времени и после его прекращения.

По словам генерального директора Vodafone Украины Ольги Устиновой, за два года полномасштабного вторжения Vodafone уже инвестировал 9,3 млрд грн в инфраструктуру страны. Она отметила, что это рекордный объем, превышающий даже довоенные инвестиции в 2021 году.

"За это время нам удалось вернуть в эфир 900 городов и сел. При этом, несмотря на постоянные повреждения сети и необходимость восстанавливать оборудование, мы продолжаем строить – 5500 базовых станций удалось вывести в эфир во время активной фазы войны в стране для расширения покрытия и емкости сети", – добавила Устинова.

В то же время, по ее словам, за последние два года потребление трафика в сети Vodafone Украина выросло в 1,5 раза. Расширение сети на 40% позволило клиентам Vodafone по всей Украине потреблять больше контента, сохраняя высокое качество мобильного интернета.

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