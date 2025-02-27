Соучредитель monobank отреагировал на заявление НБУ о Revolut

Выход финансового сервиса Revolut на украинский рынок противоречит законодательству, и заявление Национального банка Украины о том, что Revolut Bank UAB может работать в стране только после получения банковской лицензии или открытия филиала с разрешения НБУ, является верным.

Так считает соучредитель monobank Олег Гороховский.

Позиция Гороховского относительно Revolut

Национальный банк Украины обнародовал документ, в котором говорится, что так называемый "выход" Revolut на украинский рынок — на самом деле нарушение украинских законов, подчеркнул он.

Свою позицию он объяснил тем, что Revolut не обращался к регулятору, не получал необходимые разрешения и действует на украинском рынке незаконно.

"Мы бы рады были видеть Revolut в Украине, но это нужно делать с уважением к украинским законам. Ни в какой другой стране такой "выход на рынок" не был бы возможен", — заявил он.

Гороховский привел пример, когда monobank не был допущен в Польшу без обоснованных причин, в то же время Revolut действует так, будто украинские законы вообще не имеют значения.

Что известно о позиции НБУ

Национальный банк Украины заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получения банковской лицензии или открытия филиала по разрешению НБУ в соответствии с законодательством. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

На сегодняшний день Revolut Bank UAB не имеет лицензии или разрешения от НБУ, не подавал заявки и не проходит процедуру лицензирования в Украине.

О Revolut

Revolut – это международный финансовый сервис, основанный в 2015 году. Компания предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая бесплатные банковские счета, обмен валют, инвестиции, криптовалюту и страхование. Revolut отличается инновационным подходом к банковским услугам, благодаря которому смогла завоевать популярность во многих странах мира.

Основателями Revolut есть Николай Сторонский и Владислав Яценко. Владислав Яценко, украинец, технический директор компании, а Николай Сторонский выполняет роль генерального директора.

Напомним, недавно Revolut объявила, что теперь ее приложение доступно на украинском языке.