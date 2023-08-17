Минюст просит конфисковать имущество Минобороны Беларуси и российской "Волга-Днепр" в Украине: что именно

Министерство юстиции Украины 16 августа подало в Высший антикоррупционный суд два новых иска о применении санкции в виде взыскания активов, а именно к российской группе компаний "Волга-Днепр" и Министерству обороны Беларуси.

Как сообщила в Facebook директор департамента санкционной политики министерства Инна Богатых, у первой хотят конфисковать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов Ан-124-100 "Руслан", а у второго - один авиадвигатель и воздушный стартер.

Чиновница пояснила, что иск к "Волга-Днепр", которая является одной из крупнейших логистических компаний России в сфере транспортных авиаперевозок, имеет предприятия и активы во многих странах мира, "является сверхважным еще и с точки зрения международной конфискации".

"Поскольку в Канаде аналогичная процедура начата в отношении самолета "Руслан", который принадлежит этой же компании, арестован Канадой и должен быть конфискован в пользу Украины. Еще несколько самолетов этой компании "заморожены" Германией. Это - сотни миллионов долларов", - напомнила Богатых.

Она также выразила мнение, что украинский механизм взыскания активов лиц, поддерживающих агрессию РФ, который является "новым инструментом для мира", "слишком гуманен", хотя и справедлив и соразмерен в условиях беспрецедентной агрессии против Украины.

"Моя личная точка зрения - только введение аналогичного подхода на уровне всех демократических стран, когда бизнес, который продолжает работать в государстве-агрессоре, должен отвечать своими активами по всему миру, сможет на будущее снизить риски войн", - добавила представительница Минюста.

Ответственная за реализацию санкционной политики подчеркнула, что без поддержки бизнеса, который своими налогами финансирует бюджет страны-агрессора, ведение ею длительной войны невозможно. Соответственно, по ее словам, бизнес, лояльный РФ, "должен четко осознать: его активы будут конфискованы по всему миру" для возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией.

Напомним, что "Волга-Днепр" и целый ряд связанных с ней компаний попали под украинские санкции 12 мая. Впрочем, еще одно российское юрлицо – ООО "Волга-Днепр ММ XVI" – попало под них еще до полномасштабной войны, в апреле 2021 года.