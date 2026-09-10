Колишня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко очолила KSE Business School: чим займатиметься

Колишня очільниця уряду Юлія Свириденко стала керівницею KSE Business School. На новій посаді вона відповідатиме за розвиток бізнес-освіти та адаптацію управлінських програм до умов війни, технологічних змін і глобальної конкуренції.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі Київської школи економіки.

Свириденко очолювала уряд України з липня 2025 до липня 2026 року. До цього чотири роки була першою віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою економіки.

Чим займатиметься

На новій посаді Свириденко розвиватиме бізнес-освіту в умовах технологічних змін та глобальної конкуренції.

"KSE Business School має готувати керівників, які створюватимуть наступне покоління технологій, будуватимуть конкурентні компанії та допомагатимуть Україні переходити від ролі країни, яка генерує інновації, до країни, яка експортує знання, рішення та управлінський досвід", — зазначила вона.

У свою чергу президент KSE Тимофій Милованов заявив, що війна змінює підходи до управління та технологій, а український бізнес створює нові рішення в умовах, де немає готових моделей.

"Український бізнес уже створює й тестує інноваційні управлінські рішення в реальних умовах — часто там, де немає готових підручників чи перевірених моделей", — сказав Милованов.

Структура та напрями діяльності

KSE Business School готує управлінські кадри для приватного та публічного секторів, поєднуючи міжнародні методики з практичним досвідом роботи українських компаній в умовах війни.

Заснована у 1996 році Київська школа економіки є мультидисциплінарним освітнім осередком. До її складу входять п’ять напрямів:

KSE University із програмами бакалаврату, магістратури та PhD;

KSE Graduate Business School із програмами MBA, eMBA й професійними курсами;

KSE ProfTech для підготовки фахівців технічних напрямів;

аналітичний центр KSE Institute; благодійний фонд KSE Foundation.

Заклад є членом міжнародних профільних асоціацій CEEMAN та EFMD.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України підтримала заяву про відставку прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко. За відповідне рішення проголосували 258 нардепів.