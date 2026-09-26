63,79 грн за кубометр: в Киеве ввели новый тариф на воду

В Киеве вступает в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода. Для населения стоимость будет составлять 63,79 грн за кубометр, тогда как тариф на уровне почти 90 грн за кубометр пока не будет применяться.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Новые тарифы на воду в Киеве

Соответствующее распоряжение подписали и согласовали в органах юстиции. Документ вступает в силу после официального опубликования.

Решение об изменении тарифов Киевсовет поддержал 3 сентября 2026 года. Для населения стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн за кубометр.

В то же время, тариф на уровне почти 90 грн за кубометр для населения пока применять не будут. В городских властях отметили, что совместно с "Киевводоканалом" планируют постепенно приводить тарифы в соответствие с фактическими расходами предприятия, учитывая финансовые возможности потребителей.

Тариф, который сейчас вводится в действие для населения, был утвержден еще в 2025 году Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, для "Киевводоканала".

В компании объясняют необходимость пересмотра тарифов значительным ростом стоимости ресурсов. В частности, за последние годы электроэнергия подорожала втрое, горючее – вдвое, а реагенты – втрое.

По словам представителей "Киевводоканала", в таких условиях предприятию сложно обеспечивать надлежащий уровень оплаты труда и условия работы для персонала. В то же время, пересмотр тарифов должен помочь сохранить стабильность системы водоснабжения и водоотведения столицы накануне отопительного сезона.

О тарифах на воду

Украинские водоканалы массово заявляли о намерениях повысить тарифы для потребителей. В некоторых городах стоимость одного кубометра воды может возрасти более чем вдвое.

Ранее повышение тарифов блокировалось на политическом уровне, но в этом году Верховная Рада приняла решение о том, что решения об изменении тарифов могут принимать на местном уровне. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), только смотрит на правильность расчетов, а решение по изменению тарифов принимается на уровне местных властей.

С 1 июня 2026 г. в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ начался этап повышения тарифов на воду.

В Павлограде вода подорожала до 113 грн., в Дрогобыче – до 87,3 грн., в Запорожье – до 69,3 грн., в Черновцах – до 63,5 грн., а жители Бородянки на Киевщине с 1 июля будут платить за кубометр воды в общей сложности 139,3 грн.

Также депутаты Луцкого городского совета приняли решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Теперь местные потребители будут платить за услуги 67,42 грн за кубометр вместо прежних 28,42 грн.

"Львовводоканал" заявлял о планах более чем вдвое повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод - с нынешних 25,88 грн. до 56,38 грн. за кубометр.

А для жителей Ужгорода вода подорожала с 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.