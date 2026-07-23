Співвласник "Карпатнафтохіму" виступив за продаж сировини для погашення боргів із зарплати

Співвласник ТОВ "Карпатнафтохім" Андрій Веселий, який через інвестиційний фонд "Геріон Ворлд" володіє 33% корпоративних прав підприємства, заявив, що підтримує реалізацію наявної сировини, а отримані кошти пропонує спрямувати на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам.

Про це пише Delo.ua з посиланням на його коментар, опублікований на сайті агентства "Українські новини".

За його словами, ухвалити таке рішення одноосібно він не може, оскільки є міноритарним співвласником підприємства. Він зазначив, що остаточне рішення залежить також від позиції двох інших учасників товариства.

"Я є міноритарним співвласником. Через "Геріон Ворлд" ми володіємо 33% корпоративних прав підприємства. Є ще два акціонери, які перебувають за межами України та також впливають на ухвалення рішень", – сказав Веселий.

Співвласник підприємства також висловив думку, що в умовах повномасштабної війни повноцінна робота великого нафтохімічного підприємства є суттєво ускладненою через безпекові ризики та необхідність зупиняти виробництво під час повітряних тривог.

Веселий додав, що використання залишків сировини, завезеної до початку повномасштабного вторгнення, має дати змогу отримати кошти для погашення заборгованості перед працівниками, які тривалий час не отримують зарплати в повному обсязі.

"…Необхідно максимально розрахуватися з колективом, який уже понад два роки або взагалі не отримує заробітної плати, або отримує її лише частково… Я переконаний, що в нинішніх умовах реалізація наявної сировини є єдиним правильним рішенням", – зазначив співвласник.

Що відбувається з "Карпатнафтохімом"

"Карпатнафтохім" було створено у 2004 році на базі виробничих потужностей підприємства "Оріана" (Калуш, Івано-Франківська область). Завод є одним із найбільших нафтохімічних підприємств України та спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, етилену, пропілену, вінілхлориду та поліетилену. До 2017 року підприємство контролювала російська група "Лукойл", після чого актив перейшов у власність нідерландської компанії Karpaty Chemical B.V.

Після початку повномасштабної війни завод зупинив виробництво. У жовтні 2022 року його активи були арештовані в межах кримінального провадження, а управління передали АРМА, однак агентству не вдалося знайти управителя через юридичні проблеми з оформленням майна. У грудні 2023 року арешт було скасовано, а у червні 2024 року 33% корпоративних прав підприємства придбав Андрій Веселий.

27 лютого 2026 року Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження у справі про банкрутство "Карпатнафтохіму".

У червні працівники оголосили страйк через невиплату заробітної плати у повному обсязі, і пізніше мер Калуша Андрій Найда повідомив, що місцева влада скерувала на погашення боргів ще 500 тис. грн.

22 липня мер Калуша повідомив про проведення відкритої зустрічі з працівниками "Карпатнафтохіму", присвяченої пошуку шляхів виходу із ситуації, що склалася на підприємстві. Він наголосив, що робота підприємства має важливе значення для функціонування систем водопостачання, очищення стічних вод та забезпечення екологічної й техногенної безпеки громади.

Найда також розповів, що обговорював проблему з окремими співвласниками підприємства, але борги ще не погашено. Він попередив, що якщо до 1 серпня власники "Карпатнафтохіму" не закриють борги по зарплаті, то з 3 вересня працівники підприємства припинять ходити на роботу.

Очисні споруди "Карпатнафтохіму" – стратегічний об'єкт Калуша / "Карпатнафтохім"

В інвестиційному фонді "Геріон Ворлд" наголошували, що продаж наявної сировини для погашення зарплати має здійснюватися за прозорим механізмом із гарантованим надходженням коштів на рахунки підприємства. На думку Веселого, відповідальність за ситуацію лежить не лише на співвласниках і керівництві підприємства, а й на органах місцевої влади та державних контролюючих органах. Він також звернув увагу на необхідність погашення заборгованості за послуги, які надає підрозділ очисних споруд підприємства, назвавши це одним із чинників стабілізації його роботи.