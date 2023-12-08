"Карпатнафтохім" більше не арештований

Суд скасував арешт, який було накладено на завод "Карпатнафтохім", розташований у Калуші на Івано-Франківщині. Про це йдеться в ухвалі Братського районного суду Миколаївської області від 6 грудня.

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Скасування арешту стосується корпоративних прав нідерландського власника підприємства Karpaty Chemical B.V., а також цехів та земельних ділянок заводу.

Як зазначає Liga.net, причини не вказані, бо суд поки що обмежився складанням тільки резолютивної частини документа. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Карпатнафтохім: чому арештували завод?

ТОВ "Карпатнафтохім" вважається одним із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України.

У серпні 2022 року Бюро економічної безпеки наклало обтяження на корпоративні права підприємства, які належать компанії Karpaty Chemical B.V. За даними слідства, службові особи "Карпатнафтохім" протгом 2017-2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млрд гривень. Окрім того, Офісі генпрокурора України повідомив, що вони з метою легалізації перерахували понад 5 млрд грн на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії.

Також було заарештовано 35 об’єктів нерухомості підприємства: адміністративні, виробничі будівлі й споруди, цехи, бази тощо, включаючи вісім земельних ділянок. Все це майно передали до Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) наприкінці жовтня 2022 року.

Сам "Карпатнафтохім" у суді вимагав скасування арешту майна. І в грудні 2022 року суд Печерського району Києва припинив арешт 17 рахунків підприємства.

Тим часом АРМА кілька разів оголошувало конкурс з відбору управителя "Карпатнафтохіму", але бажаючих не було. Як писало Delo.ua, це повʼязано з тим, що деяке майно, яке в ухвалі про передачу Агентству вказувалося як власність арештованого підприємства (виробничі будівлі, цехи та цистерни), насправді йому не належить. Таким чином, укладення нотаріального договору управління зазначеним майном неможливе.

Влітку поточного року АРМА оголосило про припинення розслідування справи, в рамках якої відомство отримало майно "Карпатнафтохіму".