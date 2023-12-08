"Карпатнефтехим" больше не арестован

Суд отменил арест, который был наложен на завод "Карпатнефтехим", расположенный в Калуше Ивано-Франковской области. Об этом говорится в опредилении Братского районного суда Николаевской области от 6 декабря.

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Отмена ареста касается корпоративных прав нидерландского владельца предприятия Karpaty Chemical BV, а также цехов и земельных участков завода.

Как отмечает Liga.net, причины не указаны, потому что суд пока ограничился составлением только резолютивной части документа. Определение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Карпатнефтехим: почему арестовали завод?

ООО "Карпатнефтехим" считается одним из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины.

В августе 2022 года Бюро экономической безопасности наложило обременение на корпоративные права предприятия, принадлежащие компании Karpaty Chemical B.V. По данным следствия, должностные лица "Карпатнефтехим" в 2017-2022 годах уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 3 млрд гривен. Кроме того, Офис генпрокурора Украины сообщил, что они с целью легализации перечислили более 5 млрд грн в пользу юридического лица-нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании.

Также арестованы 35 объектов недвижимости предприятия: административные, производственные здания и сооружения, цеха, базы и т.д., включая восемь земельных участков. Все это имущество было передано в Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в конце октября 2022 года.

Сам "Карпатнефтехим" в суде требовал отмены ареста имущества. И в декабре 2022 года суд Печерского района Киева упразднил арест 17 счетов предприятия.

Тем временем АРМА несколько раз объявляло конкурс по отбору управляющего "Карпатнефтехимом", но желающих не было. Как писало Delo.ua, это связано с тем, что некоторое имущество, которое в определении о передаче Агентству указывалось как собственность арестованного предприятия (производственные здания, цеха и цистерны), на самом деле ему не принадлежит. Таким образом, заключение нотариального договора управления указанным имуществом невозможно.

Летом текущего года АРМА объявила о прекращении расследования дела, в рамках которого ведомство получило имущество "Карпатнефтехима".