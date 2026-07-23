Працівники найбільшого хімзаводу України погрожують страйком через трирічну заборгованість по зарплаті

У Калуші Івано-Франківської області працівники ТОВ "Карпатнафтохім", щодо якого порушено справу про банкрутство,погрожу.ть страйком через трирічну заборгованість по зарплаті.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Калуша Андрій Найда.

За його словами, 22 липня відбулася відкрита зустріч із працівниками ТОВ "Карпатнафтохім", ініційована для пошуку реальних шляхів виходу із критичної ситуації, що склалася на підприємстві.

Найда розповів, що попри офіційні запрошення, на зустріч не прибули ані власники підприємства, ані представники Івано-Франківської обласної військової адміністрації, ані представники Калуської районної військової адміністрації.

Міський голова Калушу нагадав, що працівники підприємства, яке забезпечує очищення стічних вод в регіоні, не отримують заробітної плати з 2023 року.

"Саме вони забезпечують очищення стічних вод, подачу води для підприємств промислової зони, у тому числі релокованого бізнесу, підтримують роботу систем, від яких залежить екологічна та техногенна безпека не лише Калуської громади, а й значної частини області", - підкреслив Найда.

Він додав, що прикро усвідомлювати, що сьогодні багатьох не турбує ні ризик техногенної та екологічної небезпеки, ні можливі наслідки для Прикарпаття у випадку зупинки підприємства.

Що робить міська влада

Найда наголосив, що Калуська міська рада використовує всі можливі законні механізми для вирішення проблеми, направляючи десятки офіційних звернень, неодноразово піднімаючи це питання у профільних міністерствах.

Міський голова зауважив, що на території підприємства знаходяться небезпечні речовини, які потребують постійного професійного контролю та належного зберігання. Забезпечують це саме працівники підприємства. Саме тому будь-яке зволікання із вирішенням ситуації створює серйозні ризики.

Найда розповів, що він обговорював проблему з окремими співвласниками підприємства. Водночас один з бенефіціарів "Карпатнафтохіму" – Андрій Веселий – на діалог не йде і, попри те, що підприємство відвантажило продукцію на 1 млрд грн, заробітна плата працівникам досі не виплачена.

Працівники "Карпатнафтохіму" вирішили самі приїхати до очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук. Для цього Калуська міська рада забезпечить транспорт.

"Мета цієї зустрічі – домогтися безпосереднього звернення голови ОВА до президента України для якнайшвидшого врегулювання ситуації. Наступним кроком, який ми бачимо, є порушення питання на рівні Ради національної безпеки і оборони України, щоб змусити власників ухвалити необхідні рішення та не допустити повної зупинки підприємства", – зазначив Найда.

Він попередив, що якщо до 1 серпня власники "Карпатнафтохіму" не закриють борги по зарплаті, то з 3 вересня працівники підприємства припинять ходити на роботу.

Банкрутство одного з найбільших хімзаводів України

Нагадаємо, господарський суд Івано-Франківської області 27 лютого відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Карпатнафтохім" — одного з найбільших нафтохімічних підприємств України.

ТОВ "Карпатнафтохім" створено у 2004 році на базі виробничих потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві:

хлору;

каустичної соди;

етилену;

пропилену;

вінілхлориду;

поліетилену.

До 2017 року завод контролювався російською групою "Лукойл". Після запровадження українських санкцій актив був проданий нідерландській компанії Karpaty Chemical B.V., бенефіціарами якої стали Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький.

Після початку повномасштабної війни підприємство зупинило виробництво. У жовтні 2022 року актив було арештовано в межах кримінального провадження за підозрами в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів.

Управління заводом було передано до АРМА, однак агентству не вдалося реалізувати механізм передачі підприємства в ефективне управління через юридичні неточності у судовому рішенні.

АРМА кілька разів оголошувало конкурс з відбору управителя "Карпатнафтохіму", але бажаючих не було. Як писало Delo.ua, це повʼязано з тим, що деяке майно, яке в ухвалі про передачу Агентству вказувалося як власність арештованого підприємства (виробничі будівлі, цехи та цистерни), насправді йому не належить. Таким чином, укладення нотаріального договору управління зазначеним майном неможливе.

У грудні 2023 року арешт було скасовано.

За інформацією Youcontrol, бенефіціарами одного з найбільших нафтохімічних заводів України є киянин Ігор Шуцький та мешканець ОАЕ Ілхам Мамедов. У червні 2024 року у структурі власності з’явився новий співвласник — бізнесмен із Дрогобича Андрій Веселий, який придбав 33% частку менш ніж за $1 млн. Ця оцінка значно дисконтувала історичну вартість одного з найбільших хімічних активів країни.