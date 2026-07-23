Работники крупнейшего химзавода Украины угрожают забастовкой из-за трехлетней задолженности по зарплате

В Калуше Ивано-Франковской области работники ООО "Карпатнефтехим", в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, угрожают забастовкой из-за трехлетней задолженности по зарплате.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Калуша Андрей Найда.

По его словам, 22 июля состоялась открытая встреча с работниками ООО "Карпатнефтехим", инициированная для поиска реальных путей выхода из сложившейся на предприятии критической ситуации.

Найда рассказал, что, несмотря на официальные приглашения, на встречу не прибыли ни владельцы предприятия, ни представители Ивано-Франковской областной военной администрации, ни представители Калушской районной военной администрации.

Городской голова Калушу напомнил, что работники предприятия, обеспечивающего очистку сточных вод в регионе, не получают заработную плату с 2023 года.

"Именно они обеспечивают очистку сточных вод, подачу воды для предприятий промышленной зоны, в том числе релокированного бизнеса, поддерживают работу систем, от которых зависит экологическая и техногенная безопасность не только Калушского общества, но и значительной части области", - подчеркнул Найда.

Он добавил, что досадно отдавать себе отчет, что сегодня многих не беспокоит ни риск техногенной и экологической опасности, ни возможные последствия для Прикарпатья в случае остановки предприятия.

Что делает городская власть

Найда подчеркнул, что Калушский городской совет использует все возможные законные механизмы для решения проблемы, направляя десятки официальных обращений, неоднократно поднимая этот вопрос в профильных министерствах.

Городской голова отметил, что на территории предприятия находятся опасные вещества, нуждающиеся в постоянном профессиональном контроле и надлежащем хранении. Обеспечивают это работники предприятия. Именно поэтому любое промедление с разрешением ситуации создает серьезные риски.

Найда рассказал, что он обсуждал проблему с отдельными совладельцами предприятия. В то же время, один из бенефициаров "Карпатнефтехима" – Андрей Веселый – на диалог не идет и, несмотря на то, что предприятие отгрузило продукцию на 1 млрд грн, заработная плата работникам до сих пор не выплачена.

Работники "Карпатнефтехима" решили сами приехать в главу Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук. Для этого Калушский городской совет обеспечит транспорт.

"Цель этой встречи – добиться непосредственного обращения главы ОВА к президенту Украины для скорейшего урегулирования ситуации. Следующим шагом, который мы видим, является нарушение вопроса на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы заставить собственников принять необходимые решения и не допустить полной остановки предприятия", – отметил Найда.

Он предупредил, что если до 1 августа владельцы "Карпатнефтехима" не закроют долги по зарплате, то с 3 сентября работники предприятия перестанут ходить на работу.

Банкротство одного из крупнейших химзаводов Украины

Напомним, хозяйственный суд Ивано-Франковской области 27 февраля открыл производство по делу о банкротстве ООО "Карпатнефтехим " - одного из крупнейших нефтехимических предприятий Украины.

ООО "Карпатнефтехим" создано в 2004 году на базе производственных мощностей калушского предприятия "Ориана". Завод специализируется на производстве:

хлора;

каустической соды;

этилена;

пропилена;

винилхлорида;

полиэтилена.

До 2017 года завод контролировался российской группой " ЛУКойл". После введения украинских санкций актив был продан нидерландской компании Karpaty Chemical BV, бенефициарами которой стали Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий.

После начала полномасштабной войны предприятие остановило производство. В октябре 2022 года актив был арестован в рамках уголовного производства по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Управление заводом было передано в АРМА, однако агентству не удалось реализовать механизм передачи предприятия в эффективное управление из-за юридических неточностей в судебном решении.

АРМА несколько раз объявляла конкурс по отбору управляющего "Карпатнефтехима", но желающих не было. Как писало Delo.ua, это связано с тем, что некоторое имущество, которое в определении о передаче Агентству указывалось как собственность арестованного предприятия (производственные здания, цеха и цистерны), на самом деле ему не принадлежит. Таким образом, заключение нотариального договора управления указанным имуществом невозможно.

В декабре 2023 года арест был отменен.

По информации Youcontrol, бенефициарами одного из крупнейших нефтехимических заводов Украины киевлянин Игорь Шуцкий и житель ОАЭ Илхам Мамедов. В июне 2024 года в структуре собственности появился новый совладелец — бизнесмен из Дрогобыча Андрей Веселый, купивший 33% долю менее чем за $1 млн. Эта оценка значительно дисконтировала историческую стоимость одного из крупнейших химических активов страны.