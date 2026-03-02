Запланована подія 2

1,6 млрд грн долгов: открыто дело о банкротстве одного из крупнейших химзаводов Украины

Завод "Карпатнефтехим" в Калуше
Завод "Карпатнефтехим" в Калуше, январь 2022 года. Фото: Facebook/Карпатнефтехим Калуш

Хозяйственный суд Ивано-Франковской области 27 февраля открыл производство по делу о банкротстве ООО "Карпатнефтехим" — одного из крупнейших нефтехимических предприятий Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает inventure.com.ua.

Кто инициатор банкротства

Отмечается, что инициатором процедуры выступил Укрэксимбанк, заявивший о задолженности компании на сумму свыше   1,29 млрд грн   по кредитным договорам, заключенным в феврале 2021 года.

Кроме государственного банка, с заявлением об открытии производства обратилось также   ООО "Костанза" (Калушская ТЭЦ), которое сообщило о долге в размере свыше   322,7 млн грн   за снабжение энергоресурсов. Совокупный объем заявленных претензий превышает 1,6 млрд. грн.

Суд открыл производство и назначил распорядителя имущества – арбитражного управляющего, кандидатуру которого предложил Укрэксимбанк.

Ключевой игрок украинской химии

ООО "Карпатнефтехим" создано в 2004 году на базе производственных мощностей калушского предприятия "Ориана". Завод специализируется на производстве:

  • хлора;
  • каустической соды;
  • этилена;
  • пропилена;
  • винилхлорида;
  • полиэтилена.

До полномасштабного вторжения РФ предприятие оставалось крупнейшим производителем ПВХ и полиэтилена в Украине, играя важную роль в цепях поставок для строительной, трубной и упаковочной отраслей.

До 2017 года завод контролировался российской группой " ЛУКойл". После введения украинских санкций актив был продан нидерландской компании Karpaty Chemical BV, бенефициарами которой стали Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий.

После начала полномасштабной войны предприятие остановило производство. В октябре 2022 года актив был арестован в рамках уголовного производства по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Управление заводом было передано в АРМА, однако агентству не удалось реализовать механизм передачи предприятия в эффективное управление из-за юридических неточностей в судебном решении.

АРМА несколько раз объявляла конкурс по отбору управляющего "Карпатнефтехима", но желающих не было. Как писало Delo.ua, это связано с тем, что некоторое имущество, которое в постановлении о передаче Агентству указывалось как собственность арестованного предприятия (производственные здания, цеха и цистерны), на самом деле ему не принадлежит. Таким образом, заключение нотариального договора управления указанным имуществом невозможно.

Часть переданного имущества, как выяснилось, формально не принадлежала предприятию. В декабре 2023 года арест был отменен.

В июне 2024 года в структуре собственности появился новый совладелец — бизнесмен из Дрогобыча Андрей Веселый, купивший 33% долю менее чем за $1 млн. Эта оценка значительно дисконтировала историческую стоимость одного из крупнейших химических активов страны.

Автор:
Светлана Манько