Страйк на найбільшому хімзаводі України: місцева влада обіцяє сплачувати з бюджету зарплату працівникам

У Калуші Івано-Франківської області працівники ТОВ "Карпатнафтохім", щодо якого порушено справу про банкрутство, повернулися на роботу після страйку через борги по зарплаті. Місцева влада скерувала на їх погашення ще 500 тис. грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Калуша Андрій Найда, передає "Укрінформ".

За його словами, йдеться про 27 працівників цеху очисних споруд, які 9 червня оголосили страйк через невиплату заробітної плати у повному обсязі за квітень.

За інформацією ЗМІ, співробітники вийшли на страйк.

"Люди повернулись до роботи, бо ми виконали свою обіцянку - додатково скерували ще 500 тис. грн на зарплату працівникам цеху очисних споруд "Карпатнафтохіму". Тепер справа за керівництвом підприємства. Сподіваємось, вони не кинуть людей знову", - підкреслив Найда.

Він додав, що місцева влада обіцяє сплачувати з бюджету громади щомісяця 1,5 млн грн на зарплату працівникам цеху очисних споруд "Карпатнафтохіму", доки проблеми підприємства не узгодять у судовому порядку.

"Ми розуміємо, що йдеться не лише про промислові стоки, а й про стоки міста", -наголосив мер Калуша.

Найда 9 червня повідомив у Фейсбуці, що до нього звернулися працівники очисних споруд про те, що їм не виплатили заробітну плату в повному обсязі. Люди отримали лише 37% обіцяних коштів.

Раніше мер Калуша повідомляв, що на підприємстві "Карпатнафтохім" у червні 2026 року можливе масове звільнення працівників управлінського і робочого персоналу через тривалу невиплату заробітної плати.

Банкрутство одного з найбільших хімзаводів України

Нагадаємо, господарський суд Івано-Франківської області 27 лютого відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Карпатнафтохім" — одного з найбільших нафтохімічних підприємств України.

ТОВ "Карпатнафтохім" створено у 2004 році на базі виробничих потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві:

хлору;

каустичної соди;

етилену;

пропилену;

вінілхлориду;

поліетилену.

До 2017 року завод контролювався російською групою "Лукойл". Після запровадження українських санкцій актив був проданий нідерландській компанії Karpaty Chemical B.V., бенефіціарами якої стали Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький.

Після початку повномасштабної війни підприємство зупинило виробництво. У жовтні 2022 року актив було арештовано в межах кримінального провадження за підозрами в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів.

Управління заводом було передано до АРМА, однак агентству не вдалося реалізувати механізм передачі підприємства в ефективне управління через юридичні неточності у судовому рішенні.

АРМА кілька разів оголошувало конкурс з відбору управителя "Карпатнафтохіму", але бажаючих не було. Як писало Delo.ua, це повʼязано з тим, що деяке майно, яке в ухвалі про передачу Агентству вказувалося як власність арештованого підприємства (виробничі будівлі, цехи та цистерни), насправді йому не належить. Таким чином, укладення нотаріального договору управління зазначеним майном неможливе.

У грудні 2023 року арешт було скасовано.

У червні 2024 року у структурі власності з’явився новий співвласник — бізнесмен із Дрогобича Андрій Веселий, який придбав 33% частку менш ніж за $1 млн. Ця оцінка значно дисконтувала історичну вартість одного з найбільших хімічних активів країни.