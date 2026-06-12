Забастовка на крупнейшем химзаводе Украины: местные власти обещают платить из бюджета зарплату работникам

В Калуше Ивано-Франковской области работники ООО "Карпатнефтехим", в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, вернулись на работу после забастовки из-за долгов по зарплате. Местные власти направили на их погашение еще 500 тыс. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Калуша Андрей Найда, передает "Укринформ".

По его словам, речь идет о 27 работниках цеха очистных сооружений, которые 9 июня объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы в полном объеме за апрель.

По информации СМИ, сотрудники вышли на забастовку.

"Люди вернулись к работе, потому что мы выполнили свое обещание - дополнительно направили еще 500 тыс. грн на зарплату работникам цеха очистных сооружений "Карпатнефтехима". Теперь дело за руководством предприятия. Надеемся, они не бросят людей снова", - подчеркнул Найда.

Он добавил, что местные власти обещают платить из бюджета общины ежемесячно 1,5 млн грн на зарплату работникам цеха очистных сооружений "Карпатнефтехима", пока проблемы предприятия не согласуют в судебном порядке.

"Мы понимаем, что речь идет не только о промышленных стоках, но и о стоках города", - подчеркнул мэр Калуша.

Найда 9 июня сообщил в Фейсбуке, к нему обратились работники очистных сооружений о том, что им не выплатили заработную плату в полном объеме. Люди получили всего 37% обещанных средств.

Ранее мэр Калуша сообщал, что на предприятии "Карпатнефтехим" в июне 2026 года возможно массовое увольнение работников управленческого и рабочего персонала из-за длительной невыплаты заработной платы.

Банкротство одного из крупнейших химзаводов Украины

Напомним, хозяйственный суд Ивано-Франковской области 27 февраля открыл производство по делу о банкротстве ООО "Карпатнефтехим " - одного из крупнейших нефтехимических предприятий Украины.

ООО "Карпатнефтехим" создано в 2004 году на базе производственных мощностей калушского предприятия "Ориана". Завод специализируется на производстве:

хлора;

каустической соды;

этилена;

пропилена;

винилхлорида;

полиэтилена.

До 2017 года завод контролировался российской группой " ЛУКойл". После введения украинских санкций актив был продан нидерландской компании Karpaty Chemical BV, бенефициарами которой стали Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий.

После начала полномасштабной войны предприятие остановило производство. В октябре 2022 года актив был арестован в рамках уголовного производства по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Управление заводом было передано в АРМА, однако агентству не удалось реализовать механизм передачи предприятия в эффективное управление из-за юридических неточностей в судебном решении.

АРМА несколько раз объявляла конкурс по отбору управляющего "Карпатнефтехима", но желающих не было. Как писало Delo.ua, это связано с тем, что некоторое имущество, которое в постановлении о передаче Агентству указывалось как собственность арестованного предприятия (производственные здания, цеха и цистерны), на самом деле ему не принадлежит. Таким образом, заключение нотариального договора управления указанным имуществом невозможно.

В декабре 2023 года арест был отменен.

В июне 2024 года в структуре собственности появился новый совладелец — бизнесмен из Дрогобыча Андрей Веселый, купивший 33% долю менее чем за $1 млн. Эта оценка значительно дисконтировала историческую стоимость одного из крупнейших химических активов страны.