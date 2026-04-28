С крупнейшего химзавода Украины массово увольняются работники: это будет иметь техногенные и экологические последствия

На предприятии "Карпатнефтехим", расположенном в Калуше Ивано-Франковской области, в июне 2026 года возможно массовое увольнение работников управленческого и рабочего персонала из-за длительной невыплаты заработной платы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Калуша Андрей Найда.

Он рассказал, что состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Калушского городского совета, на котором обсуждали ситуацию на ООО "Карпатнефтехим" о возможном массовом увольнении работников предприятия.

Найда подчеркнул, что ситуация у компании становится критической, поскольку служба охраны не может обеспечить надлежащий надзор на всех постах объекта.

"Сейчас ситуация на предприятии остается неопределенной. "Карпатнефтехим" находится в процедуре банкротства. Вместе с тем мы получили тревожную информацию о том, что уже в июне возможно массовое увольнение работников из-за длительной невыплаты заработной платы", - отметил городской голова.

Он добавил, что общий срок невыплаты заработной платы составляет около полутора лет. Текущая заработная плата выплачивалась до января текущего года, после чего выплаты полностью прекратились. Сейчас происходит массовое увольнение как управленческого, так и рабочего персонала.

Какие последствия для общества

Найда рассказал, что из-за увольнения работников "Карпатнефтехима" возможна полная остановка очистных сооружений, что будет иметь техногенные и экологические последствия для общества. В горсовете отмечают, что персональную ответственность за это несет арбитражный управляющий.

Поэтому во время заседания было принято решение обратиться в Службу безопасности Украины в Ивано-Франковской области, Калушской окружной прокуратуры, Калушского районного отдела полиции ГУНП в Ивано-Франковской области, Калушского районного управления гражданской защиты и превентивной деятельности ГУ ГСЧС Украины в области, Ивано-Франковской ОВО, Калушской РОА, а также

Цель обращений — безотлагательное реагирование и принятие всех мер во избежание чрезвычайной ситуации техногенного и экологического характера местного уровня.

Найда подчеркнул, что ранее городские власти уже инициировали вопрос передачи очистных сооружений в коммунальную собственность общины, однако ответа не получили. Поэтому горсовет лишен возможности законно вмешаться в ситуацию, обеспечить бесперебойную работу объекта или трудоустроить соответствующих специалистов.

"Фактически имеем патовую ситуацию, которая требует немедленной реакции на всех уровнях. Сегодня речь идет не только о предприятии, а о безопасности общества в целом. Мы вынуждены бить тревогу и привлекать внимание к этой проблеме на уровне всего государства", - подытожил Найда.

Банкротство одного из крупнейших химзаводов Украины

Напомним, хозяйственный суд Ивано-Франковской области 27 февраля открыл производство по делу о банкротстве ООО "Карпатнефтехим " - одного из крупнейших нефтехимических предприятий Украины.

ООО "Карпатнефтехим" создано в 2004 году на базе производственных мощностей калушского предприятия "Ориана". Завод специализируется на производстве:

хлора;

каустической соды;

этилена;

пропилена;

винилхлорида;

полиэтилена.

До 2017 года завод контролировался российской группой " ЛУКойл". После введения украинских санкций актив был продан нидерландской компании Karpaty Chemical BV, бенефициарами которой стали Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий.

После начала полномасштабной войны предприятие остановило производство. В октябре 2022 года актив был арестован в рамках уголовного производства по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Управление заводом было передано в АРМА, однако агентству не удалось реализовать механизм передачи предприятия в эффективное управление из-за юридических неточностей в судебном решении.

АРМА несколько раз объявляла конкурс по отбору управляющего "Карпатнефтехима", но желающих не было. Как писало Delo.ua, это связано с тем, что некоторое имущество, которое в постановлении о передаче Агентству указывалось как собственность арестованного предприятия (производственные здания, цеха и цистерны), на самом деле ему не принадлежит. Таким образом, заключение нотариального договора управления указанным имуществом невозможно.

В декабре 2023 года арест был отменен.

В июне 2024 года в структуре собственности появился новый совладелец — бизнесмен из Дрогобыча Андрей Веселый, купивший 33% долю менее чем за $1 млн. Эта оценка значительно дисконтировала историческую стоимость одного из крупнейших химических активов страны.