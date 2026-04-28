З найбільшого хімзаводу України масово звільняються працівники: це матиме техногенні та екологічні наслідки

На підприємстві "Карпатнафтохім", що розташоване у Калуші Івано-Франківської області, у червні 2026 року можливе масове звільнення працівників управлінського і робочого персоналу через тривалу невиплату заробітної плати.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Калуша Андрій Найда.

Він розповів, що відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Калуської міської ради, на якому обговорювали ситуацію на ТОВ "Карпатнафтохім" щодо можливого масового звільнення працівників підприємства.

Найда підкреслив, що ситуація у компанії стає критичною, оскільки служба охорони не може забезпечити належний нагляд на всіх постах об’єкта.

"Наразі ситуація на підприємстві залишається невизначеною. "Карпатнафтохім" перебуває у процедурі банкрутства. Разом із тим ми отримали тривожну інформацію про те, що вже у червні можливе масове звільнення працівників через тривалу невиплату заробітної плати", - зауважив міський голова.

Він додав, що загальний термін невиплати заробітної плати складає близько півтора року. Поточна заробітна плата виплачувалася до січня поточного року, після чого виплати повністю припинилися. Наразі відбувається масове звільнення як управлінського, так і робочого персоналу.

Які наслідки для громади

Найда розповів, що через звільнення працівників "Карпатнафтохіму" можлива повна зупинка очисних споруд, що матиме техногенні та екологічні наслідки для громади. У міськраді зазначають, що персональну відповідальність за це несе арбітражний керуючий.

Тому під час засідання було ухвалено рішення звернутися до Служби безпеки України в Івано-Франківській області, Калуської окружної прокуратури, Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, Калуського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України в області, Івано-Франківської ОВА, Калуської РВА, а також Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

Мета звернень — невідкладне реагування та вжиття всіх заходів задля уникнення надзвичайної ситуації техногенного й екологічного характеру місцевого рівня.

Найда підкреслив, що раніше міська влада вже ініціювала питання передачі очисних споруд у комунальну власність громади, однак відповіді не отримала. Через це міськрада позбавлена можливості законно втрутитися в ситуацію, забезпечити безперебійну роботу об’єкта чи працевлаштувати відповідних фахівців.

"Фактично маємо патову ситуацію, яка потребує негайної реакції на всіх рівнях. Сьогодні йдеться не лише про підприємство, а про безпеку громади загалом. Ми змушені бити на сполох і привертати увагу до цієї проблеми на рівні всієї держави", - підсумував Найда.

Банкрутство одного з найбільших хімзаводів України

Нагадаємо, господарський суд Івано-Франківської області 27 лютого відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Карпатнафтохім" — одного з найбільших нафтохімічних підприємств України.

ТОВ "Карпатнафтохім" створено у 2004 році на базі виробничих потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві:

хлору;

каустичної соди;

етилену;

пропилену;

вінілхлориду;

поліетилену.

До 2017 року завод контролювався російською групою "Лукойл". Після запровадження українських санкцій актив був проданий нідерландській компанії Karpaty Chemical B.V., бенефіціарами якої стали Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький.

Після початку повномасштабної війни підприємство зупинило виробництво. У жовтні 2022 року актив було арештовано в межах кримінального провадження за підозрами в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів.

Управління заводом було передано до АРМА, однак агентству не вдалося реалізувати механізм передачі підприємства в ефективне управління через юридичні неточності у судовому рішенні.

АРМА кілька разів оголошувало конкурс з відбору управителя "Карпатнафтохіму", але бажаючих не було. Як писало Delo.ua, це повʼязано з тим, що деяке майно, яке в ухвалі про передачу Агентству вказувалося як власність арештованого підприємства (виробничі будівлі, цехи та цистерни), насправді йому не належить. Таким чином, укладення нотаріального договору управління зазначеним майном неможливе.

У грудні 2023 року арешт було скасовано.

У червні 2024 року у структурі власності з’явився новий співвласник — бізнесмен із Дрогобича Андрій Веселий, який придбав 33% частку менш ніж за $1 млн. Ця оцінка значно дисконтувала історичну вартість одного з найбільших хімічних активів країни.