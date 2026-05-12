В Украине продано восемь лицензий на добычу янтаря, песка и воды: какой лот стал самым дорогим

Государственная служба геологии и недр Украины провела очередной этап приватизации прав на пользование недрами. По результатам электронных торгов, состоявшихся 5 мая 2026 года в системе Prozorro.Продажи, государственный бюджет пополнится почти на 15 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Результаты аукционов

В общей сложности на торги было выставлено восемь специальных разрешений. Благодаря конкуренции между участниками финальная стоимость лотов выросла на 2,3 млн. грн. от начальной цены (12,7 млн. грн.). Инвесторы приобрели права на разработку месторождений следующих ресурсов:

минеральные и питьевые подземные воды;

янтарь;

песок, глина и суглинок.

Торги прошли по следующим лотам:

Южная часть участка №1 Дидковичского месторождения;

Торчинское месторождение;

Водозаборный участок в с. Момотовое (скважина №1);

участок Реликтовый (скважина №1);

Сингуровский участок (скважина №1);

Участок Великокопанский (скважина 1-пр);

Участок Миролюбовская;

Участок Облако 2.

Самым дорогим лотом стало специальное разрешение на использование участка с залежями подземных питьевых вод Реликтовая (скважина №1) в с. На летках Броварского района Киевской области - 4,358 млн грн.

Повторный аукцион по продаже специального разрешения на пользование недрами Белгород-Днестровского месторождения (северного участка), который не состоялся, перенесен на 22 мая этого года.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины 13 марта провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добыче янтаря на Андрийковском участке в Житомирской области.