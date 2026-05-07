Созданная только три месяца назад компания получила право на добычу песка в Житомирской области.

Созданная в феврале компания получила право на разработку песчаного карьера в Житомирской области. / Depositphotos

Государственная служба геологии и недр Украины согласовала предоставление специального разрешения на добычу песка в Житомирской области.

Об этом сообщает nadra.info.

Речь идет о участке "Минерал", разработкой которого будет заниматься ООО "Минерал Майнинг" в рамках механизма так называемого "малого недропользования".

Детали лицензии

Согласно приказу и.о. Председателя Госгеонадра Леонида Музыкуса № 204 от 5 мая 2026 года, компания получит право на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добычей сроком на 20 лет .

Особенностью этого соглашения является то, что лицензия предоставляется без аукциона, поскольку ООО "Минерал Майнинг" уже владелец земельного участка площадью до 25 га, где расположены полезные ископаемые.

Данные о расположении и других параметрах участка "Минерал" Госгеонадра не раскрывают.

Что известно о разработчике

По данным YouControl, ООО "Минерал Майнинг" - это новая компания, основанная в Житомире только в феврале этого года.

Бенефициарами предприятия являются Наталья Гришина и Анастасия Хоцко.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины 13 марта провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добыче янтаря на Андрийковском участке в Житомирской области.

Автор:
Татьяна Бессараб