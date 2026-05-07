- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Созданная только три месяца назад компания получила право на добычу песка в Житомирской области.
Государственная служба геологии и недр Украины согласовала предоставление специального разрешения на добычу песка в Житомирской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info.
Речь идет о участке "Минерал", разработкой которого будет заниматься ООО "Минерал Майнинг" в рамках механизма так называемого "малого недропользования".
Детали лицензии
Согласно приказу и.о. Председателя Госгеонадра Леонида Музыкуса № 204 от 5 мая 2026 года, компания получит право на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добычей сроком на 20 лет .
Особенностью этого соглашения является то, что лицензия предоставляется без аукциона, поскольку ООО "Минерал Майнинг" уже владелец земельного участка площадью до 25 га, где расположены полезные ископаемые.
Данные о расположении и других параметрах участка "Минерал" Госгеонадра не раскрывают.
Что известно о разработчике
По данным YouControl, ООО "Минерал Майнинг" - это новая компания, основанная в Житомире только в феврале этого года.
Бенефициарами предприятия являются Наталья Гришина и Анастасия Хоцко.
Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины 13 марта провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добыче янтаря на Андрийковском участке в Житомирской области.