Створена лише три місяці тому компанія отримала право на видобуток піску на Житомирщині

Створена у лютому компанія отримала право на розробку піщаного кар'єру в Житомирській області

Державна служба геології та надр України погодила надання спеціального дозволу на видобуток піску в Житомирській області.

Йдеться про ділянку "Мінерал", розробкою якої займатиметься ТОВ "Мінерал Майнінг" у межах механізму так званого "малого надрокористування".

Деталі ліцензії

Згідно з наказом т.в.о. Голови Держгеонадр Леоніда Музикуса № 204 від 5 травня 2026 року, компанія отримає право на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та подальшим видобуванням терміном на 20 років.

Особливістю цієї угоди є те, що ліцензія надається без аукціону, оскільки ТОВ "Мінерал Майнінг" уже є власником земельної ділянки площею до 25 га, де розташовані корисні копалини.

Дані про розташування та інші параметри ділянки "Мінерал" Держгеонадра не розкривають.

Що відомо про розробника

За даними YouControl, ТОВ "Мінерал Майнінг" — це нова компанія, заснована у Житомирі лише в лютому цього року.

Бенефіціарами підприємства є Наталія Гришина та Анастасія Хоцька.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України 13 березня провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області.  

Автор:
Тетяна Бесараб