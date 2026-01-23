Демографічна криза: на одного новонародженого в Україні припадає троє померлих

За даними Міністерства юстиції,168,7 тисячі дітей народилось в Україні у 2025 році. Водночас зафіксовано 485,2 тисячі смертей. Загалом на одного новонародженого торік припадало троє померлих. За рік смертність в Україні скоротилась на 2%, а народжуваність — на 4,5%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Народжуваність продовжує падати

168 778 новонароджених зафіксовано в Україні торік. Після кризового 2022-го, коли народжуваність скоротилася на 25%, зниження поступово сповільнюється: у 2024 році воно становило 6%, у 2025-му — 4,5%.

Аналітики зауважують, що до початку повномасштабної війни рік до року народжуваність скорочувалась, в середньому, на 8%. Втім, якщо порівнювати з 2021 роком, різниця залишається відчутною — дітей народжується в 1,6 раза менше.

Аналітики підкреслюють, що є й регіони, які пішли в плюс за кількістю новонароджених. Так, у Львівській області народжуваність збільшилася на 1,5% — це на 230 немовлят більше, ніж у 2024 році. У Волинській області приріст склав 0,6%, або 44 дитини.

Окрім територій активних бойових дій, найбільше зниження народжуваності спостерігається у прифронтових регіонах. У Херсонській області показник впав на 16%, у Запорізькій області — на 11%. На 9% зменшилася кількість народжених у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях та віддаленій від зони бойових дій Чернівецькій області.

Найбільше дітей традиційно народилось у Києві — 19 410 новонароджених або 11,5% від загальної кількості. При цьому столиця втратила лише 1,5% порівняно з 2024 роком. На другому місці Львівщина — 15 872 немовляти, а на третьому — Дніпропетровщина: 12 754 дитини.

За рік смертність скоротилась на 2%

485 296 смертей зафіксовано в Україні у 2025 році. Загалом смертність по країні зменшилася на 2%. Наразі на одного новонародженого припадає троє померлих.

Найбільше смертей зафіксовано на Дніпропетровщині (52 559), у Києві (36 296) та на Харківщині (34 670).

Проте не всюди динаміка однакова. Поменшало смертей на Полтавщині та Рівненщині: — 4%.

Водночас у 6 регіонах смертність зросла, найбільше — у Києві, де показник збільшився на 2%. Зростання також зафіксовано у Чернівецькій (+1,6%), Черкаській (+1%), Івано-Франківській (+0,9%), Тернопільській (+0,6%) та Львівській (+0,4%) областях.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає зростання одноразової допомоги при народженні малюка до 50 000 грн та встановлює нові стандарти виплат для вагітних жінок і породіль.