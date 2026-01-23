Демографический кризис: на одного новорожденного в Украине приходится трое умерших

По данным Министерства юстиции, 168,7 тысяч детей родилось в Украине в 2025 году. В то же время зафиксировано 485,2 тысяч смертей. В общей сложности на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших. За год смертность в Украине сократилась на 2%, а рождаемость – на 4,5%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Рождаемость продолжает падать

168 778 новорожденных зафиксировано в Украине в прошлом году. После кризисного 2022, когда рождаемость сократилась на 25%, снижение постепенно замедляется: в 2024 году оно составляло 6%, в 2025-м — 4,5%.

Аналитики отмечают, что к началу полномасштабной войны год от года рождаемость сокращалась, в среднем, на 8%. Впрочем, если сравнивать с 2021 годом, разница остается ощутимой – детей рождается в 1,6 раза меньше.

Аналитики подчеркивают, что есть и регионы, ушедшие в плюс по количеству новорожденных. Так, во Львовской области рождаемость увеличилась на 1,5% - это на 230 младенцев больше, чем в 2024 году. В Волынской области прирост составил 0,6% или 44 ребенка.

Кроме территорий активных боевых действий, наибольшее снижение рождаемости наблюдается в регионах прифронтовых. В Херсонской области показатель упал на 16%, в Запорожской области – на 11%. На 9% уменьшилось количество родившихся в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях и удаленной от зоны боевых действий Черновицкой области.

Больше детей традиционно родилось в Киеве — 19 410 новорожденных или 11,5% от общего количества. При этом столица потеряла всего 1,5% по сравнению с 2024 годом. На втором месте Львовщина – 15 872 младенца, а на третьем – Днепропетровщина: 12 754 ребенка.

За год смертность сократилась на 2%

485 296 смертей зафиксировано в Украине в 2025 году. В целом смертность по стране снизилась на 2%. На одного новорожденного приходится трое умерших.

Больше смертей зафиксировано на Днепропетровщине (52 559), в Киеве (36 296) и на Харьковщине (34 670).

Однако не всюду динамика одинакова. Уменьшилось смертей на Полтавщине и Ровенщине: — 4%.

В то же время в 6 регионах смертность выросла, больше всего — в Киеве, где показатель увеличился на 2%. Рост также зафиксирован в Черновицкой (+1,6%), Черкасской (+1%), Ивано-Франковской (+0,9%), Тернопольской (+0,6%) и Львовской (+0,4%) областях.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий рост единовременного пособия при рождении малыша до 50 000 грн и устанавливающий новые стандарты выплат для беременных женщин и рожениц.