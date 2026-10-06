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Дата публікації

Завдяки українським біженцям ВВП Польщі у 2025 році зріс на 2,4% — дослідження

Українські біженці
Українські біженці забезпечили 2,4% зростання ВВП Польщі / Depositphotos

У 2025 році українські біженці забезпечили зростання реального ВВП Польщі на 2,4%, що становить близько 94 млрд злотих, тоді як рівень їхньої зайнятості піднявся до 76% проти 69% роком раніше. 

 Як пише Dilo, про це йдеться у третьому виданні дослідження компанії Deloitte та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Зростання зайнятості та податкові надходження

Економічний внесок українців стабільно збільшується разом із рівнем їхньої працевлаштованості. Якщо у 2022 році їхня присутність підвищувала ВВП Польщі на 1,5%, то у 2023-му — на 2%, у 2024-му — на 2,3%, а у 2025-му — на 2,4%.

Зайнятість серед біженців працездатного віку зросла з 61% у 2023 році до 69% у 2024-му та 76% у 2025-му, причому близько 13% працюють на себе.

Така активність забезпечує суттєві надходження до бюджету. У 2025 році доходи державного управління Польщі зросли приблизно на 2,6% (43,6 млрд злотих або близько $11,1 млрд) завдяки податкам і соціальним внескам українців.

Дослідники наголошують, що ці надходження більш ніж компенсували початкові витрати держави на підтримку біженців.

Водночас аналітики не виявили жодних ознак погіршення ситуації для місцевих працівників: зайнятість громадян Польщі продовжувала зростати, а українці заповнювали наявні кадрові прогалини.

Прогнози на майбутнє

Попри позитивні тенденції, потенціал українців використовується не на повну силу. Приблизно 62% біженців мають вищу освіту, проте їхня представленість у відповідних професіях нижча, ніж серед поляків.

Медіанна зарплата біженців після сплати податків торік становила близько 85% від загальнопольського показника через мовні бар'єри та труднощі з визнанням дипломів.

Якщо тенденція збережеться, то до 2035 року українські біженці піднімуть ВВП Польщі на 2,8%. Головними драйверами стануть нові навички працівників та інвестиції бізнесу в роботу підприємств. Прогноз базується на майже 870 українців, які зараз мають статус захисту PESEL UKR (станом на 8 вересня 2026 року), за умови їхнього професійного зростання та інвестицій компаній.

Нагадаємо, за даними центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, більшість українських працівників традиційно зайняті у логістиці, сфері послуг, переробній промисловості, будівництві та транспорті — секторах, де дефіцит кадрів є постійним.

Раніше повідомлялось, що українці активно підсилюють економіку Польщі, забезпечуючи суттєву частку її зростання. Внесок українців у зростання польського валового внутрішнього продукту (ВВП) оцінювали у 2,7%.

Автор:
Тетяна Бесараб

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