Українців із тимчасовим захистом у Польщі стало менше: які причини

Кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, за останні шість місяців скоротилася приблизно на 40 тисяч. Водночас це не означає, що всі вони залишили країну. Однією з причин скорочення статистики могли стати зміни в правилах перебування.

Як пише Dilo, про це інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України у Польщі Василь Боднар.

Польща змінює правила для українців

За словами дипломата, на зміну статистики могли вплинути кілька факторів. Зокрема, частина українців могла залишити Польщу через загальну атмосферу в країні.

"Тут варто враховувати кілька факторів. Перший – це загальна несприятлива атмосфера. Я не виключаю, що частина громадян України справді вирішила поїхати з Польщі", – зазначив Боднар.

Ще однією причиною посол назвав зміни польського законодавства щодо перебування українців.

Він нагадав, що у березні завершився термін дії низки спеціальних норм, які передбачали окремі пільги для громадян України, які виїхали з країни через повномасштабну війну.

Водночас із травня діє процедура переходу зі статусу PESEL UKR на карту CUKR.

Що таке карта CUKR

Карта CUKR видається строком на три роки. Вона дає українцям повний доступ до польського ринку праці, а також можливість вести підприємницьку діяльність.

За словами Боднара, після зміни правил частина українців могла не виконати необхідні умови для переходу на новий документ. Серед можливих причин він назвав неоновлення даних або некоректну реєстрацію під час перетину польського кордону.

У таких випадках людина могла втратити статус PESEL UKR. При цьому повторне його отримання може бути складним, оскільки нова система передбачає перехід до статусу, пов'язаного з картою CUKR.

Таким чином, зменшення кількості українців у статистиці тимчасового захисту не обов'язково свідчить про їхній виїзд із Польщі.

"Таким чином зменшення кількості осіб, які користуються тимчасовим захистом, не обов'язково означає, що всі вони залишили Польщу", – підсумував посол.

Раніше повідомлялось, що українці активно підсилюють економіку Польщі, забезпечуючи суттєву частку її зростання. Внесок українців у зростання польського валового внутрішнього продукту (ВВП) оцінюють у 2,7%.