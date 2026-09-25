Украинцев с временной защитой в Польше стало меньше: какие причины

Число украинцев, находящихся под временной защитой в Польше, за последние шесть месяцев сократилось примерно на 40 тысяч. В то же время, это не означает, что все они покинули страну. Одной из причин сокращения статистики могли стать изменения в правилах пребывания.

Как пишет Dilo, об этом интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

Польша меняет правила для украинцев

По словам дипломата, на смену статистике могли повлиять несколько факторов. В частности, часть украинцев могла покинуть Польшу из-за общей атмосферы в стране.

"Здесь стоит учитывать несколько факторов. Первый – это всеобщая неблагоприятная атмосфера. Я не исключаю, что часть граждан Украины действительно решила уехать из Польши", – отметил Боднар.

Еще одной причиной посол назвал изменения польского законодательства по поводу пребывания украинцев.

Он напомнил, что в марте завершился срок действия ряда специальных норм, предусматривавших отдельные льготы для граждан Украины, выехавших из страны из-за полномасштабной войны.

В то же время с мая действует процедура перехода из статуса PESEL UKR на карту CUKR.

Что такое карта CUKR

Карта CUKR выдается сроком на три года. Она дает украинцам полный доступ на польский рынок труда, а также возможность вести предпринимательскую деятельность.

По словам Боднара, после смены правил часть украинцев могла не выполнить необходимые условия для перехода на новый документ. Среди возможных причин он назвал необновление данных или некорректную регистрацию при пересечении польской границы.

В таких случаях человек мог утратить статус PESEL UKR. При этом повторное его получение может быть затруднено, поскольку новая система предусматривает переход к статусу, связанному с картой CUKR.

Таким образом, уменьшение количества украинцев в статистике временной защиты не обязательно свидетельствует об их выезде из Польши.

"Таким образом, уменьшение количества лиц, пользующихся временной защитой, не обязательно означает, что все они покинули Польшу", - подытожил посол.

Ранее сообщалось, что украинцы активно усиливают экономику Польши, обеспечивая существенную часть ее роста. Вклад украинцев в рост польского валового внутреннего продукта оценивают в 2,7%.