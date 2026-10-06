Благодаря украинским беженцам ВВП Польши в 2025 году вырос на 2,4%

В 2025 году украинские беженцы обеспечили рост реального ВВП Польши на 2,4%, что составляет около 94 млрд злотых, тогда как уровень их занятости поднялся до 76% по сравнению с 69% годом ранее.

Об этом говорится в третьем издании исследования компании Deloitte и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Рост занятости и налоговые поступления

Экономический вклад украинцев стабильно увеличивается вместе с уровнем их трудоустроенности. Если в 2022 году их присутствие повышало ВВП Польши на 1,5%, то в 2023-м - на 2%, в 2024-м - на 2,3%, а в 2025-м - на 2,4%.

Занятость среди беженцев трудоспособного возраста выросла с 61% в 2023 году до 69% в 2024 и 76% в 2025, причем около 13% работают на себя.

Такая активность обеспечивает существенные поступления в бюджет. В 2025 году доходы государственного управления Польши выросли примерно на 2,6% (43,6 млрд злотых или около $11,1 млрд) благодаря налогам и социальным взносам украинцев.

Исследователи отмечают, что эти поступления более чем компенсировали первоначальные расходы государства на поддержку беженцев.

В то же время, аналитики не выявили никаких признаков ухудшения ситуации для местных работников: занятость граждан Польши продолжала расти, а украинцы восполняли имеющиеся кадровые пробелы.

Прогнозы на будущее

Несмотря на позитивные тенденции, потенциал украинцев используется не в полную силу. Приблизительно 62% беженцев имеют высшее образование, однако их представленность в соответствующих профессиях ниже, чем среди поляков.

Медианная зарплата беженцев после уплаты налогов в прошлом году составила около 85% от общепольского показателя из-за языковых барьеров и трудностей с признанием дипломов.

Если тенденция сохранится, к 2035 году украинские беженцы поднимут ВВП Польши на 2,8%. Главными драйверами станут новые навыки работников и инвестиции бизнеса в работу предприятий. Прогноз базируется на почти 870 украинцах, имеющих статус защиты PESEL UKR (по состоянию на 8 сентября 2026 года), при условии их профессионального роста и инвестиций компаний.

Напомним, по данным центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, большинство украинских работников традиционно заняты в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте — секторах, где дефицит кадров постоянен.

Ранее сообщалось, что украинцы активно усиливают экономику Польши, обеспечивая существенную часть ее роста. Вклад украинцев в рост польского валового внутреннего продукта (ВВП) оценивали в 2,7%.