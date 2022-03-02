Російські військові, тікаючи в паніці від ЗСУ, кинули таємні документи з датами вторгнення в Україну та завданнями, — Генштаб

Росія планувала розпочати військове вторгнення в Україну 20 лютого та закінчити свою "спецоперацію" 6 березня. Ці дати вказані у таємних документах окупантів, які вони залишили, тікаючи від українських військових.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

ЗСУ, захищаючи територію України, провели успішні військові дії, внаслідок яких один із підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ, кинув не лише техніку, а й секретні документи.

"Серед документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці прихованого управління, перелік особового складу тощо. Виходячи з отриманої інформації, відомо, що документи, що планують на війну з Україною, були затверджені ще 18.01.22, а сама операція із захоплення України мала пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. до 06.03" - розповіли у Генштабі.

У документах зазначено план дій військових, отже вони знали, куди йдуть і навіщо. У розпорядженні ЗСУ опинилися: робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці прихованого управління, перелік особового складу та інші документи.

Стало відомо, що російський батальйонний тактичний гурт 810-й мав висадитися в районі населеного пункту Степанівка-1. Після окупанти збиралися приєднатися до 177-го окремого полку морської піхоти ЧФ РФ. Кінцеве завдання, яке поставило їхнє командування, було взяття Мелітополя.

"Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав – не вірте! Вони знали, що вони ретельно планували та готувалися. А російським окупантам скажемо одне: залишайте і далі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше – для наших захисників, а друге – для Гааги", - додали в Генштабі.

Варто зазначити, що ворог продовжує зазнавати великих втрат. Станом на ранок вівторка, 1 березня, орієнтовні втрати російських окупантів за час вторгнення в Україну становили 5710 осіб, у тому числі 200 полонених. Підрахунок даних ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

При цьому ЗСУ успішно відбивають атаки. Попри великі зусилля, ворог не зміг взяти жодного великого міста. Зокрема, окупанти продовжують обстрілювати Харків, намагаючись увійти до міста, але українські військові надійно тримають оборону.