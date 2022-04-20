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Гумкоридора з Маріуполя не було – окупанти не припинили вогонь, – Верещук
Гуманітарний коридор із Маріуполя у середу, 20 квітня, з вини окупантів не спрацював. Про це заявила міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"На жаль, гуманітарний коридор із Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належного припинення вогню", - повідомила Верещук.
За її словами, через неорганізованість і розгильдяйство окупанти не забезпечили своєчасне підвезення людей до точки, звідки мала проводитися евакуація.
Міністр заявила, що українська сторона намагатиметься організувати гуманітарний коридор у четвер, 21 квітня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що російські військові погодилися на режим припинення вогню для евакуації людей із "Азовсталі". При цьому 19 квітня після такої ж обіцянки окупанти активізували бої у місті.
До цього загарбники відмовлялися надати змогу виїхати з Маріуполя, де склалася критична ситуація.