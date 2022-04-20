Гумкоридора з Маріуполя не було – окупанти не припинили вогонь, – Верещук

Гуманітарний коридор із Маріуполя у середу, 20 квітня, з вини окупантів не спрацював. Про це заявила міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"На жаль, гуманітарний коридор із Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належного припинення вогню", - повідомила Верещук.

За її словами, через неорганізованість і розгильдяйство окупанти не забезпечили своєчасне підвезення людей до точки, звідки мала проводитися евакуація.

Міністр заявила, що українська сторона намагатиметься організувати гуманітарний коридор у четвер, 21 квітня.

Нагадаємо, що російські військові погодилися на режим припинення вогню для евакуації людей із "Азовсталі". При цьому 19 квітня після такої ж обіцянки окупанти активізували бої у місті.

До цього загарбники відмовлялися надати змогу виїхати з Маріуполя, де склалася критична ситуація.