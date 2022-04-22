Президент Європейської Ради Мішель закликав Путіна відкрити гумкоридори в Україні

Глава Європейської Ради Шарль Мішель обговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним гуманітарну ситуацію в Україні. Про це він повідомив у своєму Twitter.

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Мішель заявив, що під час розмови "твердо підтвердив позицію ЄС щодо підтримки України та її суверенітету, а також засудження агресії Росії та запровадження санкцій".

Він зазначив, що єдність, принципи та цінності ЄС непорушні.

Президент Європейської Ради закликав Путіна відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя та інших українських міст, блокованих армією РФ.

"Наполегливо закликав до негайного гуманітарного доступу та безпечного проходу з Маріуполя та інших оточених міст, тим більше з нагоди Великодня", - наголосив Мішель.

Нагадаємо, в укриттях на території заводу "Азовсталь" ховаються від обстрілу з боку РФ близько 1000 мирних жителів. Для їхньої евакуації Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що неможливо провести військове розблокування Маріуполя.