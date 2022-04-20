Президент Європейської Ради Мішель приїхав до Києва

Голова Європейської Ради Шарль Мішель вранці 20 квітня прибув до Києва. Про це він повідомив у Twitter, опублікувавши фото із київського залізничного вокзалу.

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"Сьогодні у Києві. У серці вільної та демократичної Європи", - написав Мішель.

Раніше про плани Мішеля приїхати до України з офіційним візитом не повідомлялося. Зазначимо, що серед осіб, які його зустрічають, помітний посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. Через нього президент Володимир Зеленський 19 квітня передав опитувальник ЄС щодо членства у ньому країни.

Цілі візиту Мішель не уточнив, при цьому останнім часом світові лідери активно приїжджають до Києва, щоб показати таким чином свою солідарність із Україною та підтримку у війні з Росією.

Зокрема, напередодні в Україні приїжджав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Цікаво, що він не анонсував свого візиту.

Крім того, 14 березня президент Польщі Анджей Дуда разом із президентом Естонії Аларом Карісом, президентом Латвії Егілсом Левітсом та президентом Литви Гітанасом Науседою приїхали до Києва для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Приїхати в Україну хоче і президент США Джозеф Байден, але нині Білий дім не може організувати таку поїздку , оскільки його служба охорони не готова забезпечити безпеку президента.