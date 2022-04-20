Президент Европейского Совета Мишель приехал в Киев

Глава Европейского Совета Шарль Мишель утром 20 апреля внезапно прибыл в Киев. Об этом он сообщил в Twitter, опубликовав фото с киевского железнодорожного вокзала.

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"Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы", — написал Мишель.

Ранее о планах Мишеля приехать в Украину с официальным визитом не сообщалось. Отметим, что среди встречающих его лиц замечен посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас. Через него президент Владимир Зеленский 19 апреля передал опросник ЕС по поводу членства в нем страны.

Цели визита Мишель не уточнил, при этом в последнее время мировые лидеры активно приезжают в Киев, чтобы показать таким образом свою солидарность с Украиной и поддержку в войне с Россией.

В частности, недавно в Украину приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Примечательно, что он не анонсировал свой визит.

Кроме того, 14 марта президент Польши Анджей Дуда вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Литвы Гитанасом Науседой приехали в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Приехать в Украину хочет и президент США Джозеф Байден, но в настоящее время Белый дом не может организовать такую поездку, так как его служба охраны не готова обеспечить безопасность президента.