2 травня погодили додаткові місця для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде з Маріуполя

Українська сторона за підтримки ООН та Червоного Хреста погодила на 2 травня дві додаткові локації для посадки людей до евакуаційної колони, яка виїде з Маріуполя. Громадян заберуть із сіл Мангуш та Луначарське на кільці біля Бердянська.

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Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

У самому Маріуполі збір людей для евакуації починається о 7:00. Місце збору – ТРЦ "Порт Сіті".

"Якщо у вас залишилися родичі або знайомі, намагайтеся зв'язатися з ними та передати інформацію про можливу евакуацію", - наполегливо рекомендують у міськраді.

Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися на власному транспорті.

Евакуація цивільних із "Азовсталі" проходить кілька днів поспіль. Операція розпочалася 29 квітня і зараз координується з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Україною та Росією.

Зазначимо, 30 квітня замкомандира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що до Маріуполя приїхала евакуаційна колона, і з території "Азовсталі" змогли вивезти 20 цивільних, яких витягли з-під завалів - їх планували відвезти до Запоріжжя.