З території "Азовсталі" вдалося вивезти 20 цивільних

До заблокованого російськими окупантами Маріуполя у суботу ввечері, 30 квітня, приїхала евакуаційна колона. Із території "Азовсталі" змогли вивезти 20 цивільних. Їх планують завезти на підконтрольну Україні територію.

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Про це заявив замкомандира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

За його словами, всю ніч окупанти атакували завод із ворожої артилерії, що призвело до нових завалів та руйнувань. Режим тиші, який мав розпочатися о 06:00, розпочався об 11:00. Станом на 20.30 обидві сторони його дотримуються.

Станом на 19:40 ми передали в обумовлене місце 20 цивільних, яких вдалося звільнити з-під завалів, — це жінки та діти", - розповів Паламар.

За його словами, наразі проводиться спеціальна рятувальна операція силами полку "Азов". З-під завалів тросами дістають цивільних людей.

"Ми сподіваємося, що процес буде продовжено. І нам вдасться евакуювати всіх цивільних", - наголосив Паламар.

Він також розповів про ситуацію із пораненими військовими.

"Це люди, які потребують необхідної медичної допомоги, але нам не відомо, чому їх не забирають і зовсім не йдеться про їхню евакуацію на підконтрольну Україні територію", - заявив замкомандира полку "Азов".

Він наголосив, що захисники Маріуполя просять гарантувати виїзд не лише цивільних, а й поранених військовослужбовців, яким потрібна медична допомога.

Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до невідкладних переговорів щодо евакуації цивільних з "Азовсталі".

Але російські окупанти постійно обстрілюють територію "Азовсталі". 28 квітня армія РФ скинула авіабомби на військово-польовий шпиталь, розташований біля заводу.