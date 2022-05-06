У Маріуполі з "Азовсталі" евакуйовано ще 50 цивільних, - Верещук

Під час евакуації з заводу "Азовсталь" у Маріуполі у п'ятницю, 6 травня, вдалося врятувати 50 жінок, дітей та людей похилого віку.

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Про це повідомила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні ми проводили евакуацію цивільних з "Азовсталі". На зворотному шляху мали забрати людей на "Порт Сіті". На жаль, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля "Азовсталі". Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак сьогодні нам вдалося витягнути з "Азовсталі" 50 жінок, дітей та людей похилого віку", - розповіла Верещук.

Міністр також поінформувала, що наступна евакуація з Маріуполя відбудеться у суботу, 7 травня.

"Якщо все буде за планом, о 17:00 на "Порт Сіті" будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з "Порт Сіті" приєднаються до нашої колони з "Азовсталі", яка наступного дня вирушить до Запоріжжя", - додала Ірина Верещук.

Нагадаємо, 6 травня у Маріуполі на території заводу "Азовсталь" розпочався третій етап евакуації мирних жителів за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.