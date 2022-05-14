З початку війни захисники Маріуполя знищили близько 6 тисяч окупантів

З початку війни захисники Маріуполя знищили близько 6 тис. російських військових та понад 100 одиниць ворожої бронетехніки. Про це під час безпекового форуму заснованого фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну” сказав заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар.

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"Нашим гарнізоном вдалося знищити близько 6 тисяч одиниць ворожої сили, включаючи одного генерала. Це близько 78 танків. Це більше 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими. Є ще, звичайно, багато непідтверджених даних, на які ми не спиратимемося", - сказав він.

За словами Паламара, угруповання ворога, яке мало забезпечити захоплення маріуполя, налічувало близько 14 тисяч військових. У її розпорядженні була величезна кількість техніки: літаки тактичної та стратегічної авіації, кораблі, корабельна артилерія, а також артилерія, засобів РСЗВ та ракети.

При цьому, за словами замкомандира Азова, вороги направили проти захисників Маріуполя свої елітні підрозділи.

"Це 150-а дивізія, це 68-й танковий полк. Це 83-а бригада ВДВ. Це 346-а бригада ГРУ, спецназ. Це 22-а бригада спецназ ГРУ. Це 9-й полк морської піхоти ДНР. Це 810- я бригада чорноморського флоту. Це 155-а Тихоокеанська бригада. І це стратегічна авіація та тактична авіація. Це найманці "Вагнера" та інші бойовики з інших територій Російської Федерації та Кавказу", - розповів Паламар.

12 травня Верещук уточнила, що переговори ведуться з евакуації тяжко поранених бійців з "Азовсталі" саме в обмін на полонених росіян, і закликала публічних спікерів не коментувати цю тему.

Міністр пояснила, що на даному етапі ведуться переговори лише про 38 тяжко поранених (лежачих) бійців, і лише потім вони будуть проводитися за іншими меткомбінатами, що перебувають на території, а інформація про переговори про обмін 500-600 осіб не відповідає дійсності.

13 травня Верещук повідомила, що переговори йдуть складно, а їхній результат може задовольнити не всіх. 14 травня вона повідомила, що переговори ведуться вже про евакуацію 60 людей.

Нагадаємо, 11 травня український уряд запропонував РФ обміняти російських полонених на українських захисників, які зараз знаходяться на металокомбінаті "Азовсталь". У той же час Росія блокує всі запропоновані варіанти з евакуації військових з "Азовсталі".