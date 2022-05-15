Вороги скинули на Маріуполь запальні або фосфорні бомби

Російські війська скинули на Маріуполь запальні чи фосфорні бомби. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Вчора окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запальні або фосфорні бомби (висновок фахівцям, що залишилися.) Самі окупанти стверджують, що були застосовані запальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тис. градусів. ", - Написав він.

Зазначимо, що використання фосфорних боєприпасів заборонено Женевською конвенцією.

Нагадаємо, початку війни захисники Маріуполя знищили близько 6 тис. російських військових та понад 100 одиниць ворожої бронетехніки.