В Крыму обеспокоены угрозой боевых действий на полуострове, - разведка

Жители оккупированного Крыма начинают осознавать реальность перенесения войны страны агрессора РФ против Украины на территорию аннексированного полуострова.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

"Постепенно до населения Крыма это доходит. Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются общественных настроений. Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства – будь то Киев или Харьков, родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе – это родственники, где братья, сыновья, родители погибли", – сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что к крымчанам пришло понимание того, что угроза войны на территории полуострова становится реальностью.

Отметим, что с началом российского вторжения, подход Киева к возвращению Крыма изменился — теперь этого потребуют военным путем.

При этом представители украинских властей и военного командования уже неоднократно декларировали, что получение дальнобойных ракет преследует цель удара по Керченскому мосту, построенному Россией после оккупации ею Крыма для прямой автомобильной и железнодорожной связи с Краснодарским краем. В настоящее время объект приобрел особенно важную роль, поскольку сильно упрощает РФ поставки для оккупационных сил не только в Крыму, но и в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Напомним, российские пропагандистские СМИ 31 июля сообщили, что в оккупированном Севастополе украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота, из-за чего в городе отменили праздничные мероприятия ко дню военно-морского флота.