60 країн і міжнародних організацій ухвалили спільну заяву за підсумками другого саміту Кримської платформи

23 серпня відбувся другий саміт Кримської платформи, в якому взяли участь представники 60 країн і міжнародних організацій. Вони зробили спільну заяву, якою засудили збройну агресію Росії проти України. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Зазначимо, що в попередньому саміті участь взяли представники близько 40 країн і переважно це були європейські держави, а в цьому році до заходу долучилися лідери "Великої сімки", представники Африканського континенту та країн Латинської Америки.

Саміт відбувся у форматі відеоконференції, але президент Польщі Анджей Дуда для участі в заході особисто прибув до Києва.

Основна теза спільної заяви учасників Кримської платформи — Росія має завершити бойові дії, вивести війська з території України, зокрема з українського півострова Крим.

Під час брифінгу за підсумками саміту президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна повертатиме окупований Росією півострів будь-яким доступним шляхом .

"Ми робили це, був довгий процес, коли діяв режим припинення вогню. Але ви бачите, чим усе закінчилося. Було повномасштабне вторгнення. Ми повертатимемо Крим, адже це наша територія. Будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій із будь-якою іншою державо", - підкреслив голова держави.

Під час виступу на саміті Дуда підримав цю позицію та наголосив, що Крим завжди залишався частиною України, і неможливо змиритися з окупацією півострова Росією.

"Після злочинів, після російської війни проти України, руїн і знищення українців ми не можемо повернутися до тієї лінії, що була до 23 лютого цього року. Треба звільнити всю територію України, разом із Кримом, у міжнародно визнаних кордонах", – зазначив польський лідер.

В свою чергу федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що міжнародна спільнота ніколи не прийме незаконну анексію територій України Росією.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі підримав позицію колег та сказав: "Боротьба за Крим є частиною боротьби за визволення України. У лютому російські війська використали Крим як плацдарм для нападу на південні регіони України. Вони використовують Крим для створення військового тиску на інші території, зокрема на Миколаїв та Одесу".

Варто зазначити, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час свого виступу наголосив, що агресія Росії проти України є обурливим актом, який похитнув основи міжнародного ладу не лише у Європі, а й в Азії .

23 серпня був перший етап саміту, цьогоріч Кримська платформа матиме продовження у вигляді парламентського саміту восени в Хорватії.

Питання безпеки на Запорізькій АЕС порушули на всіх рівнях

Під час саміту окремо світові лідери обговорили загрозу, яку спричинал РФ на ЗАЕС. Зеленський повідомив їм, що Україна готова забезпечити коридор для прибуття місії ООН і МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває під окупацією російських військ.

В результаті 60 країн і міжнародних організацій дійшли єдиного висновку - окупанти мають покинути територію станції, адже "це вже питання не війни, а безпеки для всього світу".

Зазначимо, що наразі Запорізька атомна електростанція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. При цьому українська сторона не має належного контролю дій, що відбуваються на Запорізькій АЕС, тому Міністерство внутрішніх справ підготувало плани, які передбачають будь-який розвиток подій, в тому числі, і можливий викид радіації.