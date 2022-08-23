60 стран и международных организаций приняли совместное заявление по итогам второго саммита Крымской платформы

23 августа состоялся второй саммит Крымской платформы, в котором приняли участие представители 60 стран и международных организаций. Они сделали совместное заявление, в котором осудили вооруженную агрессию России против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Отметим, что в предыдущем саммите приняли участие представители около 40 стран и преимущественно это были европейские государства, а в этом году к мероприятию присоединились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.

Саммит состоялся в формате видеоконференции, но президент Польши Анджей Дуда для участия лично прибыл в Киев.

Основной тезис совместного заявления участников Крымской платформы — Россия должна завершить боевые действия, вывести войска с территории Украины, в частности, с украинского полуострова Крым.

В ходе брифинга по итогам саммита президент Владимир Зеленский отметил, что Украина будет возвращать оккупированный Россией полуостров любым доступным путем .

"Мы делали это, был долгий процесс, когда действовал режим прекращения огня. Но вы видите, чем все закончилось. Было полномасштабное вторжение. Мы будем возвращать Крым, ведь это наша территория. Любым путем, по которому мы решим. Решим самостоятельно, без консультаций с любым другим государством", - подчеркнул глава государства.

Во время выступления на саммите Дуда поддержал эту позицию и подчеркнул, что Крым всегда оставался частью Украины и невозможно смириться с оккупацией полуострова Россией.

"После преступлений, после российской войны против Украины, руин и уничтожения украинцев мы не можем вернуться к той линии, которая была до 23 февраля этого года. Надо освободить всю территорию Украины вместе с Крымом в международно признанных границах", – отметил польский лидер.

В свою очередь, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что международное сообщество никогда не примет незаконную аннексию территорий Украины Россией.

Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал позицию коллег и сказал: "Борьба за Крым является частью борьбы за освобождение Украины. В феврале российские войска использовали Крым как плацдарм для нападения на южные регионы Украины. Они используют Крым для создания военного давления на другие территории, в частности, на Николаев и Одессу".

Стоит отметить, что премьер-министр Японии Фумио Кишида во время своего выступления подчеркнул, что агрессия России против Украины является возмутительным актом, что пошатнуло основы международного строя не только в Европе, но и в Азии .

23 августа был первый этап саммита, в этом году Крымская платформа будет продолжена в виде парламентского саммита осенью в Хорватии.

Вопросы безопасности на Запорожской АЭС подняли на всех уровнях

Во время саммита отдельно мировые лидеры обсудили угрозу, вызванную РФ на ЗАЭС. Зеленский сообщил им, что Украина готова обеспечить коридор для прибытия миссии ООН и МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся под оккупацией российских войск.

В результате 60 стран и международных организаций пришли к единому выводу - оккупанты должны покинуть территорию станции, ведь "это уже вопрос не войны, а безопасности для всего мира".

Отметим, что в настоящее время Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. При этом у украинской стороны нет надлежащего контроля действий, происходящих на Запорожской АЭС, поэтому Министерство внутренних дел подготовило планы, предусматривающие любое развитие событий, в том числе, и возможный выброс радиации.